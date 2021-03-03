Российский аналог Zoom в марте начнут использовать 30 школ Ямала

ТАСС, 3 марта. Новый сервис для дистанционного обучения российских школьников "Сферум" начнут использовать в 30 школах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в марте. С февраля платформой пользуются в 16 школах региона, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО в среду.

"В школах Ямала началась апробация отечественной информационно-коммуникационной платформы "Сферум", которая должна стать альтернативой платформе Zoom. В феврале для работы с новым сервисом зарегистрировались 16 школ округа, в марте запланировано подключение еще 30 школ", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в департаменте образования ЯНАО, нововведение дополняет и расширяет возможности традиционного обучения в школе, дает возможность школьникам Ямала участвовать во Всероссийских и международных образовательных мероприятиях. Программа полностью адаптирована для работы в школе. Она способна поддерживать групповые видеоконференции численностью до 100 участников, каждый из которых сможет виртуально "поднимать руку" или включать демонстрацию экрана.

"В настоящее время все школы Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечены интернетом. Все городские и каждая вторая сельская школа имеют высокоскоростное подключение к глобальной сети. В этом году будут подключены оставшиеся 19 сельских общеобразовательных учреждений", - приводит пресс-служба слова заместителя директора департамента образования ЯНАО Марата Ныкышова.

По данным регионального правительства, в сентябре прошлого года заключены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между департаментом образования ЯНАО и федеральными платформами "Яндекс.учебник", "Учи.ру", "Skysmart". В настоящее время в округе обеспечено взаимодействие с целым рядом ведущих цифровых образовательных платформ: Учи.ру, Skyeng, Мобильное электронное образование, Яндекс.учебник, Якласс, Физикон, Фоксфорд, Открытая школа, Глобаллаб, Native class.

"Все эти платформы позволяют изучать физику, математику, английский язык и другие предметы. На данный момент сервисами могут пользоваться все школы автономного округа. Для ребят и учителей это бесплатно", - добавили там.

О программе

Российский аналог Zoom разработали Минпросвещения, Минкомсвязь и ПАО "Ростелеком". В пресс-службе Минпросвещения сообщали, что структура новой платформы будет содержать набор сервисов для аудио- и видеосвязи, сопоставимых с крупнейшими зарубежными аналогами, включая Zoom. Возрастная категория сервиса (6+).