Проекты-финалисты форума "Сильные идеи для нового времени" поучаствовали в питчинге РЭО

Москва, 3 марта. В питчинге проектов Российского экологического оператора (РЭО) приняли участие инициативы, вошедшие в топ-листы форума "Сильные идеи для нового времени" (6+), организованного АСИ и Фондом Росконгресс в ноябре 2020 года. Проекты относятся к четырем трекам – "Зеленая экономика", "Новое городское развитие", "Новые компетенции" и "Новая технологическая стратегия". Все инициативы рассматривались в логике тем экологии и природопользования.

"Встреча авторов идей с экспертами РЭО организована в рамках работы с наследием Форума "Сильные идеи для нового времени". Агентство стратегических инициатив оказывает содействие авторам по формированию партнёрств для продвижения и реализации их идей и проектов", - подчеркнул директор Центра организации партнёрства и сети АСИ Андрей Пысин.

"РЭО всегда поддерживает инициативы, направленные на повышение экологической безопасности, охраны окружающей среды и экокультуры. По нашим оценкам, представленные проекты - высокого качества. Считаем, что ряд из них будут актуальны в области экономики замкнутого цикла и могут быть успешно реализованы", - заявили АСИ в пресс-службе оператора.

Первый проект по "зеленой экономике" - это создание экосистемы промышленного симбиоза в России через развитие центров промышленного симбиоза (автор Николай Питиримов). Его цель – развитие зеленой экономики и промышленного симбиоза в России как инструмента безотходной экономики. Это приведет к росту "зеленых" госзакупок.

В планах команды проекта – в 2021 году сформировать перечень инновационных и прорывных технологий по промышленному симбиозу, в 2022 году должна заработать национальная цифровая платформа промышленного симбиоза. К 2025 году планируется создать эко-индустриальные парки в 50 регионах, а в 2030 – завершить переход страны к "зеленой экономике".

Второй проект – стандартизация зеленого строительства в России с учетом зеленых технологий от национальных производителей (автор Андрей Бенуж). Его цель – разработка и внедрение системы национальных "зеленых" стандартов ГОСТ в различные отрасли экономики: строительство и ЖКХ, транспорт, энергетика, экотуризм, образование. Также планируется ввести систему добровольной сертификации "зеленых" товаров и услуг и сертификаты соответствия.

К 2024 году планируется актуализировать почти 280 нормативно-технических документов и ввести 115 новых для внедрения передовых технологий в России. К этому же сроку 30% ГОСТов и других обязательных строительных требований должны стать рекомендательными.

Команда проекта отмечает, что механизм разработки "зеленых" стандартов готов, необходимо сформировать государственную систему с соответствующими стратегиями и поручениями. Первые установочные национальные "зеленые" стандарты заработали в 2019 году, первый ГОСТ – в 2020 году.

В тройку проектов также входит инициатива по созданию международного научно-образовательного центра в области "зеленой" экономики "Ойкумена" на Камчатке (автор Сергей Самойленко). Центр будет заниматься научными исследованиями о природе и разрабатывать "зеленые" решения для различных сфер деятельности.

Все эти принципы будут соблюдаться при создании и работе центра, отмечает команда проекта. Решения будут разрабатываться после проведения мультидисциплинарных исследований экологического, социального и экономического аспектов проекта.

Следующий проект предполагает создание новой отрасли – лесного фермерства на землях сельскохозяйственного назначения (автор Дмитрий Черепков). Сейчас в стране не используются 76 млн га сельхозполей, до 2030 года планируется вернуть в оборот 12 млн га. Команда проекта намерена поднять на 30% производство деловой древесины в России – до 100 млн куб м в год с выручкой от 250 млрд до 1 трлн руб. в год. Благодаря лесоводству в стране должны появиться больше 100 тыс. новых рабочих мест, доход от сбора ягод, грибов и трав должен вырасти до 3,5 млрд руб. в год.

Для достижения этих целей необходимо внести изменения в нормативную базу Россельхознадзора, Лесной и Земельный кодексы, поставить задачи для Минсельхоза по формированию лесного фермерства в стране и вовлечь собственников земель в лесовыращивание.

Еще одна интересная идея – дистанционный мониторинг аварийных и спорных экоситуаций как способ общественного контроля воздействия промышленности на окружающую среду (авторы – сотрудники Всемирного фонда дикой природы). Его цель – снижение негативного воздействия промышленности на окружающую среду за счет усиления общественного контроля.

В планах команды проекта – предоставить всем россиянам возможность сообщать о возможных авариях с помощью специального программного решения, которое еще предстоит разработать. В верификации данных будут участвовать независимые НКО, информацию планируется передавать в компании и региональные контролирующие органы. Также должны появиться аналитические инструменты для прогнозирования вероятностей аварий на основе собираемых данных. Команда проекта надеется, что это повысит и уровень открытости экоинформации нефтегазовых, горнодобывающих и металлургических компаний, а в итоге снизит негативное воздействие промышленности на экологию.

Следующий проект предполагает дифференцированный подход (рурализацию) к комплексному устойчивому развитию сельских территорий (автор Дмитрий Панов). Его цель – создать в регионах примеры устойчивого развития подобных территорий и малых городов на основе эффективного задействования местных ресурсов, привлечения бизнеса, господдержки по модернизации социальной, инженерной и туристической инфраструктуры.

В планах – создать цифровую платформу, в которую войдут каталог населенных пунктов для переезда, каталог практик устойчивого развития малых городов, местного самоуправления, лидерских инициатив, роста валового продукта и обеспечения занятости населения, включая набор успешных практик реализации мер поддержки. Также на платформе разместят каталог дистанционных сервисов и технологий, обеспечивающих бытовые и социокультурные потребности человека.

Проект "Зеленые школы – 2030" ставит своей целью сформировать экокультуру, навыки экологичного образа жизни у российских школьников, а также внедрить экоинфраструктуру в школах (автор Татьяна Честина). Планируется, что к 2030 году 50% российских учителей будут заниматься экопросвещением школьников с помощью экоуроков, а половина всех российских школ внедрит "зеленую" инфраструктуру.

На портале Экокласс.рф педагоги, родители и волонтеры получат бесплатные методические материалы и интерактивные игровые уроки по экологизации школ и созданию сети школьных экоклубов. Школьники на портале также смогут проходить онлайн-уроки, квесты и участвовать в конкурсах по экотемам. К концу 2022 года команда инициативы намерена вовлечь в проект 200 тыс. учителей, 30 тыс. волонтеров, а также заниматься развитием системы экообразования в стране в партнерстве с государством и стейкхолдерами.

Последний проект – "Цифровая экология. Создание системы по организации и учету обращения с твердыми коммунальными отходами" (автор Артем Седов). Команда проекта создала программно-аппаратный комплекс "Управление отходами", который полностью покрывает нужды региональных мусорных операторов. Комплекс включает расчет логистики, финансы, документооборот, мониторинг транспорта.

В системе реализована уникальная математическая модель, задача которой - минимизация расходов на обращение с отходами в течение срока действия территориальной схемы вывоза мусора при условии достижения установленных целевых показателей. Также в мусорные контейнеры авторы проекта предлагают ставить датчики уровня отходов.

"Рассмотренные сегодня проекты направлены на решение задач в области устойчивого природопользования и экологии. Авторы проектов постарались поставить во главу угла интересы человека и сообществ, обеспечить им комфортное существование в условиях современной городской и сельской среды. Мы надеемся, что большинство проектов будут реализованы на практике, в том числе, с помощью наших партнеров, Российского экологического оператора", - заявил директор проектов центра организации партнерства и сети АСИ Илья Ходаков.

Новейшие инициативы в области экологии обсудят также на IX Невском международном экологическом конгрессе (6+), который состоится 27–28 мая 2021 года в Санкт-Петербурге. Организатор мероприятия — Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, оператор конгресса — Фонд Росконгресс.