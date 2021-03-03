Генконсульство КНР: вклад Китая в глобальное производство приблизился к 30%

ТАСС, 3 марта. Китай 11 лет подряд сохраняет статус крупнейшего в мире производителя, вклад которого в глобальное производство приблизился к 30%. Об этом сообщили в среду в Генконсульстве КНР в Екатеринбурге со ссылкой на данные Министерства промышленности и информатизации КНР. Там добавили, что Китай 11 лет подряд сохраняет статус крупнейшего в мире производителя.

"За прошедшие пять лет общая добавленная стоимость в промышленном производстве Китая выросла с 23,5 трлн юаней (около $3,63 трлн) до 31,3 трлн юаней. Согласно данным, в период реализации 13-й Пятилетки (2016-2020 гг.) средний прирост добавленной стоимости в секторе высокотехнологичного производства достиг 10,4%, что на 4,9 процентных пункта выше средних темпов роста совокупного объема промышленного производства страны", - сказано в сообщении.

В дипмиссии отметили, что значительный прогресс был зафиксирован в секторах услуг по программному обеспечению для передачи информации и по информационным технологиям. Добавленная стоимость в них увеличилась с 1,8 трлн до 3,8 трлн юаней, а их доля в ВВП страны выросла с 2,5% до 3,7%.

"По состоянию на конец 2020 года, уровень проникновения фиксированного широкополосного доступа (ШПД) к сети Интернет в домохозяйствах Китая составил 96%, в то время как уровень проникновения мобильного ШПД достиг 108%", - сказано в сообщении.

Говоря о развитии сети 5G, в ведомстве добавили, что к концу прошлого года по всей стране было построено 718 тысяч базовых станций 5G, при этом количество мобильных терминалов, подключенных к сети 5G, превысило 200 млн.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. С 6 февраля 2020 года дипмиссию возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.