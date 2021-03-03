Форум по торговому маркетингу в сфере товаров повседневного спроса начнется 17 марта

ТАСС, 3 марта. С 17 по 19 марта в "Холидей Инн Сущевский" в четвертый раз пройдет Всероссийский форум по торговому маркетингу в сфере товаров повседневного спроса FMCG & RETAIL TRADE MARKETING FORUM 2021 (18+), посвященный актуальным темам и инновационным решениям в сфере взаимоотношений между производителями, ритейлом и покупателями. Организатор конференции компания Interforum.

В программе форума - ключевые драйверы и инструменты при продвижении бренда в 2021 году, кейсы альтернативной промо стратегии, D2C – смещение фокуса производителя в B2C от B2B, омниканальная идентификация клиентов и построение экосистемы данных, коммуникация с поколением миллениум: их мотивации и ценности, как считать эффективность неценовых имиджевых промо, трейд маркетинг в традиционной рознице.

"В рамках форума по торговому маркетингу мы поговорим о новых подходах к продвижению: от новых форматов офлайн торговли до прямого взаимодействия с потребителем. Эксперты поделятся примерами альтернативных промо стратегий и путями ухода от ценового промо" - сообщили организаторы.

Возрастная категория 18+.