В ТАСС обсудили результаты взаимодействия Деловой России и транспортной прокуратуры

Москва, 3 марта. Системную работу по защите прав предпринимателей при ведении бизнеса на транспорте выстроили Московская межрегиональная транспортная прокуратура и "Деловая Россия" Москвы. Ключевыми направлениями этой работы стали восстановление законности в части регулирования таможенной деятельности и работы водного транспорта, а также просветительская работа среди предпринимательского сообщества.

"Соглашение о сотрудничестве с московской "Деловой Россией" позволило транспортной прокуратуре по-новому взглянуть на многие вопросы ведения предпринимательской деятельности в московском транспортном регионе и осуществления контроля. В результате не только были устранены нарушения прав конкретных предпринимателей, но и началась совместная работа в целях выявления системных проблем и последующего внесения изменения в нормативные и локальные акты", - отметил заместитель Московского межрегионального транспортного прокуратура Олег Опенышев.

"Для Московской межрегиональной транспортной прокуратуры первоочередная задача – пресечь необоснованное вмешательство в работу предпринимателей, максимально помочь бизнесу пережить непростой период пандемийных и постпандемийных ограничений", - заявил Опенышев.

Как сообщил Опенышев в 2020 году ММТП было отклонено 35% заявок органов КНД на внеплановые проверки бизнеса. "Поскольку в прошлом году были ограничены плановые проверки, то в текущем году мы наблюдаем стремление органов КНД наверстать "упущенное" в результате чего сильно выросло число заявок на плановые проверки. И большинство из них необоснованные", - отметил он. 62% заявок на плановые проверки в 2021 году также были отклонены ММТП.

83 миллиона показов просветительских роликов на 260 экранах – такого впечатляющего результата удалось добиться в части информирования предпринимателей о возможностях защиты их прав и законных интересов с помощью транспортной прокуратуры, сообщил адвокат, руководитель Центра правовой поддержки бизнеса московской "Деловой России" Алексей Мишин. Разъяснительные материалы размещались на всех объектах транспортной инфраструктуры – аэропортах, поездах РЖД и вокзалах, на водном транспорте.

"Важнейшим моментом сотрудничества стало проведение нескольких практических вебинаров по проблематике защиты прав предпринимателей. Тот факт, что соорганизатором выступала Московская межрегиональная транспортная прокуратура обеспечил участие в этих мероприятиях ключевых органов контроля и надзора", - отметил Мишин.

Так, например, в вебинаре по таможенному регулированию участвовали представители Центральной акцизной таможни, Московской областной таможни, Центрального таможенного управления, а также Шереметьевская, Домодедовская и Внуковская таможни. Поднимались вопросы таможенных проверок и деятельности складов временного хранения.

Такие вопросы, как порядок распределения причального времени, отсутствие пунктов отстоя судов, отсутствие камер видеонаблюдения на причалах, нарушения отдельными судовладельцами правил управления судами обсудили совместно с Федеральной службой в сфере транспорта, управлением МВД на транспорте, Департаментом транспорта Москвы, Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России, ГБУ "Гормост", ФГБУ "Канал имени Москвы".

Обращения от членов общественной организации, предпринимателей поступают консолидировано через единую точку входа – Центр правовой поддержки бизнеса московской "Деловой России".

Вопросы задержек при сдаче электронных таможенных деклараций и сложности при присвоении им степени риска затронула в своем выступлении Руководитель международного консалтингового центра "Бизнес Логистика", член московской "Деловой России" Анна Фомичева. "Электронное декларирование – безусловное благо для предпринимателей, но поскольку мы находимся в переходном периоде, то существуют проблемы со сдачей электронных ТД и их классификацией", - отметила она.

Тему избыточных проверок со стороны правоохранительных органов поднял член московской "Деловой России" генеральный директор компании "Речфлот" Александр Землянский. Также он обратил внимание, что на недавно отреставрированном и введенном в эксплуатацию Северном речном вокзале г. Москвы отсутствуют информационные стенды о маршрутах речного транспорта и их расписании, что нарушает Постановление Правительства и также нарушает не только права предпринимателей, но и права потребителей. Также по словам А. Землянского на Северном речном вокзале г. Москвы отсутствуют пункты продажи билетов, а распределение торговых площадей в здании вокзала произошло без проведения аукциона. Со своей стороны, Олег Опенышев пообещал взять данную ситуацию на контроль Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, организовать проведение соответствующей проверки и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования.