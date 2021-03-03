Gambit Esports выиграла чемпионат мира по CS:GO

МОСКВА, 3 марта. Киберспортивная команда МТС выиграла один из самых престижных мировых турниров в дисциплине Counter-Strike. В этом году в нём приняли участие девятнадцать из двадцати лучших команд мирового рейтинга.

Gambit Esports обыграли действующих чемпионов из Natus Vincere, в гранд-финале киберспортсмены сразились с Virtus.pro, матч завершился со счетом 3:1.

Команда Gambit Esports стала самой молодой на соревнованиях — средний возраст игроков составил всего 21 год. Дмитрию Соколову, получившему титул лучшего игрока, — 19 лет, это первая индивидуальная награда мирового уровня в карьере российского киберспортсмена.

«В развитии Gambit Esports мы делаем ставку на поиск, поддержку и развитие молодых талантов. Победа в Intel Extreme Masters 2021 в очередной раз подтверждает правильность выбранной стратегии спортивным директором Константином Пикинером. Без преувеличения можно сказать, что ребята вписали свое имя в историю развития дисциплины CS:GO, менее, чем за два года превратившись из Gambit Youngsters в мировых звёзд», — прокомментировала руководитель киберспортивного направления МТС Ирина Семенова.