"Россети Тюмень" завершили модернизацию подстанции "Петелинская"

ТАСС, 3 марта. Нефтеюганский филиал АО "Россети Тюмень" повысил установленную мощность подстанции 110 кВ "Петелинская", питающей объекты одноименного месторождения "Роснефти" в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Как сообщили в среду в управлении по связям с общественностью "Россети Тюмень", проект нацелен на дальнейшее развитие Нефтеюганского района, занимающего первое место по плотности месторождений в Югре. Объем инвестиций "Россети Тюмень" составил 500 млн рублей.

"Благодаря установке двух новых трансформаторов мощность подстанции увеличилась на 60% – до 80 МВА. Это позволяет обеспечить рост потребления добывающих предприятий. "Россети Тюмень" уже добавили 11 МВт мощности Петелинскому месторождению компании "РН-Юганскнефтегаз"", - сообщили в компании.

Основное электротехническое оборудование, установленное на подстанции, отечественного производства. Объект оснащен современными микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики. Информационный обмен с верхним уровнем (SCADA) организован по цифровому протоколу MMS. Надежность электроснабжения потребителей повышена за счет автоматизации процессов и обеспечения удаленной наблюдаемости ключевых параметров работы энергообъекта.

О компании

Компания "Россети" является оператором из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний "Россети" - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

АО "Россети Тюмень" – дочернее общество ПАО "Россети", одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.