Каждый пятый корпоративный клиент Сбера выбирает бизнес-карту без пластика

Москва, 3 марта. Сбер предоставил своим корпоративным клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — возможность отказаться от пластиковых карт в пользу цифровых. За первые три дня с момента запуска сервиса в Северо-Западном банке 20% новых карт было выпущено без пластикового носителя.

Клиенты Северо-Западного банка теперь могут заказать в интернет-банке СберБизнес в цифровом формате дебетовую, премиальную и бизнес-карту для деловых поездок. В течение месяца сервис станет доступен клиентам по всей стране.

Бизнес-карта без пластика активируется в течение дня с момента выпуска, в планах — сократить это время до 30 минут. После активации владельцу приходит СМС с реквизитами, и он может сразу начать пользоваться картой. Для этого необходим смартфон, умные часы или любое другое устройство с поддержкой технологии NFC.

Бизнес-карту без пластика сложно похитить, невозможно потерять, а её обслуживание дешевле. Выбрать тип карты необходимо в момент выпуска. Если же клиент уже после посчитает, что к цифровой карте ему всё же нужен пластиковый носитель, вскоре будет реализована и такая возможность.

Цифровые карты не только проще, удобнее и дешевле пластиковых. Отказ от пластика – это, прежде всего, забота об окружающей среде, одна из важнейших ценностей Сбера. Мы снижаем потребление бумаги и пластика сами и поддерживаем подобные стремления у своих клиентов. Ещё раньше цифровые карты мы предложили своим розничным клиентам, и уже более 10% новых карт для них открывается без пластика. Итоги последних дней показали, что среди корпоративных клиентов интерес к этому продукту ещё выше.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

В 2020 году Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер.