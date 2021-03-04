Счетная палата РФ проводит второй хакатон по аналитике данных – Audithon 2021

Москва, 4 марта. Второй хакатон Счетной палаты по аналитике данных пройдет 25-28 марта. Он даст возможность командам показать знания, а ведомству – получить готовые решения актуальных проблем системы госуправления.

Хакатон Audithon 2021 (18+) — уже третье открытое соревнование по аналитике данных, которое проводит Счетная палата Российской Федерации. В 2019 году состоялся хакатон DataAudit, а в 2020 был проведен конкурс DataContest. Однако объем работы, который предстоит выполнить и поиск решений – процесс достаточно длительный.

"Все задачи, которые предстоит решать участникам Audithon 2021, — это совершенно реальные кейсы по аналитике данных, с которыми имеют дело сотрудники Счетной палаты и организаций-партнеров по проведению этого хакатона. Стратегия развития Счетной палаты предусматривает использование цифровых решений – и мы видим, что технологии действительно становятся все более востребованными во всех областях и направлениях контрольно-счетной деятельности. Идеи и разработки, возникающие в результате проведения открытых конкурсов, позволяют опробовать новые методы аналитической работы с данными каждому сотруднику, что меняет культуру организации и ускоряет трансформационные процессы", – отметил директор департамента цифровой трансформации Счетной палаты РФ Михаил Петров.

Участникам Audithon 2021 будут предложены около двух десятков задач, среди которых создание калькулятора "Что купили на ваши налоги", визуализация аналитики государственного долга, разработка программного продукта по анализу бюджетного финансирования дорожной отрасли и многое другое.

К участию приглашаются команды как опытных, так и начинающих дата-аналитиков: разработчики и пользователи ПО в области анализа данных, специалисты по поиску данных в открытых источниках, дизайнеры, журналисты и др.

Подробнее о мероприятии на официальной странице хакатона Audithon 202.

Регистрация уже открыта.