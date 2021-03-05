Оргкомитет ПМЭФ и Роспотребнадзор прорабатывают меры безопасности проведения форума

Москва, 5 марта. Петербургский международный экономический форум (6+), который пройдет 2-5 июня, станет первым крупным конгрессно-выставочным мероприятием России с начала пандемии. Именно благодаря непрерывному взаимодействию Оргкомитета ПМЭФ и Роспотребнадзора были обозначены даты ПМЭФ, которые, по мнению экспертов, придутся на так называемый "постпандемийный перелом", что позволит при соблюдении всех мер предосторожности провести мероприятие в традиционном формате.

На каждом этапе подготовки форума будет неукоснительно выполняться комплекс профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Помимо этого, Оргкомитет ПМЭФ и Роспотребнадзор разрабатывают дополнительные стандарты по обеспечению безопасности участников. Дальнейшие шаги по определению форматов проведения сессий, требований к персоналу, специальному оснащению площадки Петербургского международного экономического форума будут сформулированы в ближайшее время в рамках дорожной карты подготовки мероприятия.

"Восстановление деловой активности, которого так ждут все участники экономической деятельности, возможно только при условии строгого соблюдения мер безопасности. Сюда относятся и меры профилактики в путешествиях, применение дезинфицирующих средств на площадке, соблюдение дистанции и использование средств индивидуальной защиты дыхательных путей, а также вакцинация. Именно массовая вакцинация позволит в кратчайшие сроки создать коллективный иммунитет и вернуться к тем объемам взаимодействия, который был до пандемии", - отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.