"Кузбассразрезуголь" создал первую 3D-модель угольного разреза

ТАСС, 9 марта. В АО "УК "Кузбассразрезуголь" (предприятие сырьевого комплекса ОАО "УГМК") в рамках цифровой стратегии операционной трансформации создана трехмерная цифровая геологическая модель Талдинского угольного разреза. Она представляет собой детализированный 3D-макет, который объединяет все данные, полученные в результате геологоразведки, рассказали во вторник в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

Цифровая модель угольного месторождения включает в себя блочные модели угольных пластов и каркасные модели вмещающих пород, на ней указаны все отвалы, скважины и перспективные зоны разработки. Она позволяет определять качественные показатели угля на разных участках и планировать работы там, где это экономически перспективно.

"Благодаря цифровой модели мы оптимизируем работу геолого-маркшейдерского обеспечения и получим преимущества при проектировании, планировании горных и буровзрывных работ. Модель сделает более качественным ведение учета геологических запасов и их движения. Это такой "цифровой организм" Талдинского разреза, который будет постоянно поддерживаться и обновляться", - цитируют в пресс-службе слова начальника управления геологии и недропользования АО "УК "Кузбассразрезуголь" Андрея Зворыкина.

Всего до 2023 года у филиалов "Кузбассразрезугля" появятся три цифровые модели: сегодня в разработке находится 3D-модель Бачатского разреза, а после оцифруют Краснобродский разрез.

О компании

В "Кузбассразрезуголь" входят шесть филиалов: разрезы "Кедровский", "Моховский", "Бачатский", "Краснобродский", "Талдинский", "Калтанский", а также одна шахта "Байкаимская". УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.