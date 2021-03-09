Гидроузел Белоярской АЭС готов к весеннему паводку

ТАСС, 9 марта. Завершилось регулярное обследование гидротехнических сооружений (ГТС) Белоярской АЭС (Свердловская область), сообщили во вторник в управлении информации и общественных связей БелАЭС. Специальная комиссия под руководством главного инженера атомной станции Юрия Носова проверила безопасность гидроузла, а также готовность затворов, приборов и механизмов водосброса к маневрированию.

"Благодаря движению механизмов обеспечивается сброс воды до 30 кубометров в секунду. Это сопоставимо с потоком самых крупных водопадов Урала. Корректная работа систем водосброса позволяет избежать подтоплений в низовье плотины", - сказано в сообщении. По итогам проверки был подписан акт регулярного обследования, подтверждающий безопасность гидротехнических сооружений Белоярской АЭС.

Также комиссия отметила, что подготовка к пропуску весеннего паводка на гидроузле атомной станции идет по плану и близится к завершению. В течение зимы сотрудники АЭС проводили плановые ремонты и делали инструментальные замеры по контрольно-измерительной аппаратуре.

"Единственное, что осталось выполнить – это отмывку горячей водой рабочих затворов от наледи. Эта работа будет выполнена до 30 марта, а приход половодья мы ожидаем в начале мая", – рассказал начальник РТЦ-1 (реакторно-турбинный цех 1-й очереди) Степан Баум.

Гидроузел – одно из первых сооружений Белоярской АЭС. Он работает с момента пуска первого энергоблока – 1964 года. ГТС Белоярской АЭС нужны для водоснабжения атомной станции и предприятий, находящихся в верховье водохранилища.

О БелАЭС

Белоярская АЭС (входит в Госкорпорацию "Росатом") – первенец большой ядерной энергетики СССР. Единственная в России атомная станция с энергоблоками разных типов. Начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся два энергоблока: №3 с реактором БН-600 (с 1980 года) и №4 с реактором БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах, их суммарная установленная мощность 1485 МВт составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы.