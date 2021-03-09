Фонд Росконгресс и Банк технологий ООН договорились подписать соглашение о сотрудничестве

Москва, 9 марта. /Росконгресс/. В Москве состоялся ряд встреч представителей Фонда Росконгресс, Министерства иностранных дел России, Фонда РК-Инвестиции с Банком технологий ООН для наименее развитых стран при содействии и участии Российского Инвестиционного Агентства. Участники совещаний обсудили возможности сотрудничества, в том числе в рамках международных конгрессно-выставочных мероприятий в России и за рубежом.

Банк готов принимать активное участие в мероприятиях Секретариата Форума партнерства Россия – Африка и проработать возможность совместной организации мероприятий технологической тематики «на полях» второго Саммита Россия – Африка (6+).

«Мы готовы поддержать Банк технологий ООН и оказать содействие в выходе на релевантные российские организации научно-технологического профиля. Приоритетные для Банка вопросы налаживания информационно-коммуникационных технологий, медицинской сферы, продовольственной безопасности также важны и для нас и регулярно поднимаются на заседаниях Советов при Секретариате Форума партнерства Россия – Африка. Убежден, что наше сотрудничество позволит Секретариату еще более эффективно прорабатывать эти темы и внедрять на практике достижения Банка технологий ООН», – заявил руководитель Секретариата Форума партнерства Россия – Африка, посол по особым поручениям Олег Озеров.

Фонд Росконгресс и Банк договорились о подписании соглашения о сотрудничестве в скором будущем и о создании рабочей группы для дальнейшей проработки мероприятий.

Кроме того, Банк технологий ООН заинтересован в стратегическом партнерстве с Российской Федерацией, которое может включить в себя программы обмена инновациями и научными исследованиями, современными технологиями, а также экспертными наработками в ряде научных областей, представляющих взаимный интерес.

«Банк технологий ООН уделяет большое внимание развитию науки и технологий в странах Африканского континента. Мы рассчитываем, что в рамках нашей комплексной работы по подготовке второго Саммита Россия – Африка в 2022 году он станет надежным партнером в организации мероприятий, посвященных российско-африканскому научно-техническому сотрудничеству», – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, руководитель дирекции международного и регионального сотрудничества Александра Огнева.

«Для нас важно на постоянной основе развивать нашу партнерскую сеть и налаживать сотрудничество с организациями, которые своим технологическим и инновационным потенциалом могут оказать помощь и поддержку менее развитым странам. Уверен, работа в России и, в частности, на мероприятиях Фонда Росконгресс поможет нам использовать возможности страны на благо других», – отметил управляющий директор Банка технологий ООН для наименее развитых стран Джошуа Сетипа.

Ожидается, что стратегическое партнерство Банка с Россией будет способствовать расширению российско-африканского сотрудничества, которое, как заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин на первом Саммите Россия – Африка в октябре 2019 года, является одним из важнейших внешнеполитических приоритетов России.