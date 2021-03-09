Свердловские депутаты рекомендовали принять закон о КРТ на региональном уровне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Законопроект о комплексном развитии территорий (КРТ) в Свердловской области рассмотрен профильным комитетом областного Заксобрания. Депутаты рекомендовали принять закон, сообщили во вторник в пресс-службе Заксобрания региона.

В феврале глава региона Евгений Куйвашев сообщил, что Свердловская область одной из первых в РФ примет региональный закон о комплексном развитии территорий (КРТ) в марте 2021 года.

"Депутаты комитета [по развитию инфраструктуры и жилищной политике] рассмотрели законопроект в трех чтениях и рекомендовали его к принятию на заседании Законодательного Собрания Свердловской области", - говорится в сообщении.

Законопроект закрепит за высшими органами государственной власти региона установление порядка реализации решения о КРТ жилой застройки, определение границ такой территории, утверждение адресных программ, на основании которых планируются снос, реконструкция объектов капитального строительства, установление критериев, которым должны соответствовать не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции многоквартирные дома. Также предусмотрены правовые нормы, направленные на защиту жилищных прав граждан.

Как пояснила председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина, для полноценного внедрения механизма КРТ в регионе правительству нужно будет принять еще ряд нормативных актов. "Конечная цель закона о комплексном развитии территорий – создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений, городских округов", - приводят в сообщении слова Бабушкиной.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.