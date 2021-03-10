Генконсульство: проактивная фискальная политика КНР оказалась активной и плодотворной

ТАСС, 10 марта. Проактивная фискальная политика Китая оказалась более активной и плодотворной в 2020 году на фоне усилий по смягчению негативного воздействия эпидемии COVID-19. Об этом сообщили в среду в Генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге со ссылкой на данные доклада, опубликованного Министерством финансов КНР.

Согласно докладу, в Китае был создан механизм прямого перечисления средств в городские и уездные бюджеты, при котором потребовалось всего 20 дней, чтобы перевести более 95% от их объема.

"Из перечисленных средств объемом 2 трлн юаней (около $308,1 млрд) 1,56 трлн юаней пущено в оборот, что оказало серьезную поддержку ключевым областям", - говорится в документе.

Согласно докладу, чтобы помочь предприятиям преодолеть трудности, по итогам прошлого года общая сумма льгот по налогам и денежным сборам в Китае превысила 2,6 трлн юаней.

В дипмиссии отметили, что за 2020 год в Китае было зарегистрировано 11,44 млн новых субъектов рынка, связанных с налогообложением, что на 10,1% больше, чем за 2019 год, что в значительной степени помогло обеспечить занятость населения.

"В Министерстве финансов КНР пообещали улучшить качество, эффективность и устойчивость проактивной финансовой политики, а также более активно проявлять роль финансовой функции, чтобы гарантировать благоприятное начало периода 14-й пятилетки", - добавили в генконсульстве со ссылкой на доклад.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. С 6 февраля 2020 года дипмиссию возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.