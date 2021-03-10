Челябинский цинковый завод увеличил производство цинка марки Special High Grade

ТАСС, 10 марта. АО "Челябинский цинковый завод" (АО "ЧЦЗ", предприятие металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компании) в 2020 году произвело 211 781 тонну цинка марки Special High Grade и сплавов на его основе, что на 2,3% больше результатов прошлого года (207 014 тонн). Об этом сообщили в среду в пресс-службе УГМК.

ТОО "Nova Цинк" (оператор свинцово-цинкового месторождения Акжал, Республика Казахстан, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит АО "ЧЦЗ") по итогам 2020 года произвело цинка в концентрате 38 968 тонн, что выше уровня 2019 года на 8,3% (35 966 тонн).

Дочернее предприятие Челябинского цинкового завода АО "Сибирь-Полиметаллы" (Алтайский край) произвело 29 141 тонну цинка в концентрате, что на 16,9% превышает показатель 2019 года (24 932 тонны).

"Рост объемов производства достигнут за счет укрепления технического потенциала предприятий и внедрения программы операционной трансформации. Мы планируем наращивать эффективность производства и дальше", - приводят в пресс-службе слова директора АО "ЧЦЗ" Павла Избрехта.

О предприятии

АО "Челябинский цинковый завод" — крупнейший в России производитель цинка и сплавов на его основе, располагающий самыми современными мировыми технологиями производства цинка. Основная специализация завода — производство высококачественных сплавов на основе цинка Special High Grade, в том числе сплавов для горячего цинкования. Продукция с маркой АО "ЧЦЗ" используется в различных отраслях: при цинковании стального листа для металлоконструкций и автомобилестроения, в химической промышленности, машиностроении.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.