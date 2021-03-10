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ННФ и выставка "Нефтегаз-2021" состоятся 26 по 29 апреля 2021 года в Москве

В работе выставки принимают участие более 500 отраслевых компаний

Москва, 10 марта. C 26 по 29 апреля 2021 года в Москве в ЦВК "ЭКСПОЦЕНТР" состоится 20-я юбилейная международная выставка "Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса" - "Нефтегаз-2021" (16+) и Национальный нефтегазовый форум (16+) (27-28 апреля соответственно).

Программу ННФ составляет широкий спектр актуальных вопросов, для обсуждения которых в программе предусмотрены разнообразные форматы коммуникаций между участниками: круглые столы, форсайт-сессии, практические семинары, технологические конференции и панельные дискуссии. В фокусе программы форума в 2021 году: текущий анализ и прогноз развития нефтегазовых рынков; энергопереход и трансформация экосистем нефтегазовых корпораций; оценка текущей системы налогообложения ТЭК; технологическое развитие и новые возможности международного сотрудничества; развитие водородной энергетики; цифровизация бизнес-процессов и искусственный интеллект; технологическая эффективности и робототехника; импортозамещение и стимулирование экспорта отраслевых инноваций; совершенствование системы стандартизации;  развитие научных центров и испытательных полигонов; актуальные задачи для современного машиностроения и сервиса.

Выставка "Нефтегаз" – самая масштабная в России по данной тематике, входит в десятку ключевых нефтегазовых выставок мира, постоянно подтверждая свой статус эффективной профессиональной площадки для заключения контрактов, делового общения, обмена опытом и информацией о новейших технологиях и современном оборудовании для нефтегазовой отрасли. Согласно Общероссийскому рейтингу выставок это лучшая выставка России по тематике "Нефть и газ" во всех номинациях (подробнее о рейтинге). В работе выставки принимают участие более 500 отраслевых компаний. За время проведения мероприятия площадку посещают более 22 тыс. гостей и участников.

Совместное проведение выставки "Нефтегаз" и Национального нефтегазового форума – синергия, формирующая одну из крупнейших отраслевых демонстрационных и коммуникационных площадок, которая вбирает в себя как многолетнюю богатую историю развития нефтегазовой промышленности, так и инновационные решения, призванные обеспечить последовательный экономический рост в рамках отрасли.

Востребованность выставки и форума подтверждается регулярным участием и заинтересованностью в мероприятиях высокопоставленных представителей отраслевых министерств и ведомств, топ-менеджеров нефтегазовых и машиностроительных компаний, лидеров экспертного сообщества, руководителей профильных союзов и ассоциаций, ведущих аналитиков финансового сектора и консалтинговых компаний, а также представителей ведущих средств массовой информации.

"Выставка и Форум послужат отличной коммуникационной площадкой, позволяющей всесторонне обсудить оптимальные пути решения приоритетных задач нефтегазовой отрасли. Национальный нефтегазовый форум и международная выставка "Нефтегаз-2021" – это возможность поделиться опытом, обсудить достижения, вызовы и политику развития ТЭК",  - подчеркнул заместитель министра энергетики  РФ Павел Сорокин.

Оргкомитет выставки:

Тел.: +7 (499) 795-29-29

E-mail: neftegaz@expocentr.ru

www.neftegaz-expo.ru

Оргкомитет форума:

Тел.: +7 (495) 640-34-64

E-mail: mail@oilandgasforum.ru

www.oilandgasforum.ru​​​​​

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