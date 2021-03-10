МСП Банк поддержал приморского производителя морского оборудования на 20 млн рублей

Москва, 10 марта. Компания из Приморского края модернизирует морское оборудование при финансовой поддержке Корпорации МСП и МСП Банка в размере 20 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

"МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, открыл ООО "Зора" (г. Владивосток) кредитную линию на сумму на сумму 10 млн рублей для приобретения связного, радионавигационного, спутникового и иного оборудования. Финансирование предоставлено в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Программа разработана совместно Минэкономразвития России, Банком России и Корпорацией МСП", - рассказали в пресс-службе.

Для поддержки малых и средних предприятий в ДФО Корпорация МСП и МСП Банк, являясь участниками национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализуют широкую линейку продуктов и услуг. В числе продуктов Корпорации МСП – поддержка в рамках Программы стимулирования кредитования, в рамках Национальной гарантийной системы, по Программе инвестиционный лифт, лизинговая поддержка, участие в закупках крупнейших заказников, имущественные, информационные, маркетинговые меры поддержки и ряд других. Корпорация МСП и МСП Банк продолжат взаимодействие с органами власти, предпринимательским сообществом в регионе в целях увеличения доступа к финансовым продуктам широкого круга субъектов МСП, реализации проектов развития производств, внедрения передовых цифровых решений, оборудования и других проектов.

ООО "Зора" – один из крупнейших поставщиков оборудования и передовых технологий для морской отрасли в Дальневосточном регионе России. В числе клиентов – судоходные государственные и частные компании, агентирующие компании, судоремонтные, судостроительные предприятия, учебные заведения морского образования и тренажерные центры. В каталоге оборудования компании "Зора" представлены береговые системы, картографические системы, навигационное оборудование, радиосвязное оборудование, рыбопоисковое оборудование, системы спутниковой связи и др. Компания предоставляет услуги разработки проектно-конструкторской документации, сервисного обслуживания оборудования, оформления лицензий и документов, обслуживания кораблей, выполнение монтажных и пусконаладочных работ. "Зора" стала официальным дистрибьютором и представителем одной из крупнейшей компании производителей электронных картографических систем "Транзас".