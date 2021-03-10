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МСП Банк поддержал приморского производителя морского оборудования на 20 млн рублей

Компания направит деньги на модернизацию

Москва, 10 марта. Компания из Приморского края модернизирует морское оборудование при финансовой поддержке Корпорации МСП и МСП Банка в размере 20 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

"МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, открыл ООО "Зора" (г. Владивосток) кредитную линию на сумму на сумму 10 млн рублей для приобретения связного, радионавигационного, спутникового и иного оборудования. Финансирование предоставлено в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Программа разработана совместно Минэкономразвития России, Банком России и Корпорацией МСП", - рассказали в пресс-службе.

Для поддержки малых и средних предприятий в ДФО Корпорация МСП и МСП Банк, являясь участниками национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализуют широкую линейку продуктов и услуг. В числе продуктов Корпорации МСП – поддержка в рамках Программы стимулирования кредитования, в рамках Национальной гарантийной системы, по Программе инвестиционный лифт, лизинговая поддержка, участие в закупках крупнейших заказников, имущественные, информационные, маркетинговые меры поддержки и ряд других. Корпорация МСП и МСП Банк продолжат взаимодействие с органами власти, предпринимательским сообществом в регионе в целях увеличения доступа к финансовым продуктам широкого круга субъектов МСП, реализации проектов развития производств, внедрения передовых цифровых решений, оборудования и других проектов.

ООО "Зора" – один из крупнейших поставщиков оборудования и передовых технологий для морской отрасли в Дальневосточном регионе России. В числе клиентов – судоходные государственные и частные компании, агентирующие компании, судоремонтные, судостроительные предприятия, учебные заведения морского образования и тренажерные центры. В каталоге оборудования компании "Зора" представлены береговые системы, картографические системы, навигационное оборудование, радиосвязное оборудование, рыбопоисковое оборудование, системы спутниковой связи и др. Компания предоставляет услуги разработки проектно-конструкторской документации, сервисного обслуживания оборудования, оформления лицензий и документов, обслуживания кораблей, выполнение монтажных и пусконаладочных работ. "Зора" стала официальным дистрибьютором и представителем одной из крупнейшей компании производителей электронных картографических систем "Транзас".

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