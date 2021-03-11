Женщин предпринимателей посчитали на Forum.Digital Business Women

Москва, 11 марта. 4 марта прошел форум по женскому предпринимательству (18+). Как в России развивается женское предпринимательство, какие меры поддержки оказывает государство и почему цифровые технологии влияют на рост женщин в бизнесе? Об этом поговорили участники форума Forum.Digital Business Women в преддверии международного женского дня.

"На сегодняшний день сегмент МСП в нашей стране насчитывает 3.31 млн предпринимателей, из которых 1.33 млн – это женщины, что составляет 40,2%. Это более чем серьёзно. Я был несколько удивлён этой цифре, думал, что будет меньше. На платформе самозанятых мы вышли на ту же пропорцию. Мы недооцениваем роль женского предпринимательства. Я бы предположил 20%, но цифры показывают совсем обратное". – заявил на Forum.Digital Business Women глава Федеральной налоговой службы Российской Федерации Даниил Егоров.

Данные, озвученные главой ФНС, явно свидетельствуют о том, что женщины составляют значительную долю среди предпринимателей России, причём такая картина наблюдается не только на федеральном, но и на региональном уровнях. "По данным ФНС 45% от общего числа индивидуальных предпринимателей республики Коми – 45% представители прекрасной половины человечества. По сути, ещё немножко, и это будет предпринимательский матриархат". – отметил глава Республики Коми Владимир Уйба. "Женщины являются драйвером развития бизнеса Рязанской области и занимают очень активную позицию. Доля женщин-предпринимателей в общем числе субъектов МСП и самозанятых граждан занимает сегодня 36%" – зафиксировал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Самые успешные истории женщин-предпринимателей связаны с запуском онлайн-продуктов. "Диджитализация или переход на цифру – это с одной стороны новый формат, а у нас традиционно все новое и связанное с риском пробуют мужчины. Так уж распорядилась эволюция, что женщина хранитель удачных свойств, а на мужских особях природа экспериментирует. Но с другой стороны – цифровая экономика, благодаря, в том числе, пандемии, прочно вошла в нашу жизнь, стала ее незаменимой частью и показала свою эффективность." – заявил Сенатор Алексей Синицын в рамках панельной дискуссии "True Digital. Цифровой бизнес в женских руках". Сенатор поддержал предложение модератора сессии исполнительного директора Фонда развития цифровой экономики Франчук Ольги рассмотреть в Совете Федерации и взять в работу сформированные на форуме инициативы, чтобы сделать их законодательными инициативами и, возможно, законами.

Слова Алексея Синицина подтвердил Заместитель министра спорта РФ Андрей Сельский, приведя следующую статистику: "ОГЭ по информатике сдают напополам мальчики и девочки. Если мы посмотрим на статистику сдачи ЕГЭ после 11-го класса, то там уже только около 30% это девушки, на IT направлениях в ВУЗах 25% девушек. А в составе работающих по технологическим направлениям женщин около 20%". Сопредседатель Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики, Глава Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко выразил желание видеть больше девушек среди профессионалов IT индустрии: "Мне бы хотелось, чтобы мы смогли перенастроить нашу систему образования и мотивации таким образом, чтобы девушки пошли в наш бизнес и программировали".

Новые перспективы для развития бизнеса во время беременности и материнства отметил Член Общественного совета Министерства экономического развития РФ, Член Совета Фонда развития цифровой экономики Максим Черешнев: "У бизнес-мам появилась уникальная возможность для открытия различных стартап проектов. Запустить прямо из дома бизнес сегодня абсолютно возможно". Тренд освоения женщинами цифровой среды был отмечен и губернатором Рязанской области Николаем Любимовым, заявившим, что в регионе более 50% участников онлайн-мероприятий составляют женщины.

Тем не менее, ещё значительное число представительниц слабого пола задумывается о том, чтобы начать своё дело, но не решается на этот шаг. Ведение бизнеса сопряжено с рисками и требует финансовых вложений. Собственных средств зачастую не хватает, а обращаться за кредитом многие опасаются. "Не все предприниматели владеют информацией о мерах поддержки для реализации своих проектов. Более того, банки часто воспринимаются как "тяжёлые" структуры, в которых нелегко получить поддержку – отметила Татьяна Парамонова, главный исполнительный директор Департамента региональных программ АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства". Она также представила программы банка, разработанные специально для поддержки женского предпринимательства.

Желание попробовать себя в бизнесе у женщин растёт в периоды беременности и материнства, однако кажущаяся невозможность совместить предпринимательскую деятельность и заботу о ребёнке часто становится препятствием на пути к открытию собственного дела.

На площадке Форума Генеральный директор АНО "Национальное агентство развития предпринимательства", Директор Центра компетенций "Цифровая трансформация бизнеса" Фонда Развития Цифровой экономики Юлия Алферова предложила создать на государственном уровне программу поддержки мам предпринимателей. Помощь со стороны государства может заключаться в компенсации затрат на няню, либо оплаты услуг дополнительного сотрудника. Глава ФНС Даниил Егоров положительно воспринял данную инициативу и заявил о готовности посмотреть данные, которые могли бы помочь в реализации озвученных идей. Помимо этого, Даниил Егоров предложил расширить вопрос шире и разработать систему обратной связи, которая позволит точно определить запросы женщин-предпринимателей.

В свою очередь, успешный женский бизнес трудно представить без благополучия в семье женщины-предпринимателя. "Для женщины-предпринимательницы очень важна поддержка в семье. Поддерживайте женщин – и мир будет счастлив" - отметила Сопредседатель комитета по развитию Женского предпринимательства Опоры России Виктория Булан.

На площадке Forum.Digital участницы обменялись личным опытом предпринимательской деятельности, а главное выстроили диалог с представителями государственных органов власти регионального и федерального уровня для предложения инициатив по поддержке женского предпринимательства. Специальным партнёром мероприятия выступил "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства".