Крайний Север и Арктика – в зоне особого внимания Профсоюзов

Москва, 11 марта. 10 марта 2021 года состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Нефтегазстройпрофсоюзом России, Российским профессиональным союзом моряков и Российским профессиональным союзом работников атомной энергетики и промышленности.

Одной из главных задач представителей трех дружественных профсоюзов станет содействие реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации".

Как подчеркнул Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин, важность Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации трудно переоценить, ведь она предполагает модернизацию медицинской и социальной инфраструктуры, решение экологических проблем, развитие инфраструктуры трассовых и вахтовых поселков в Арктике. Таким образом создаются условия для комфортной жизни и работы на северных территориях, а также условия для привлечения квалифицированных кадров.

"Наша основная задача сегодня – это защита национального морского рынка труда, сохранение и увеличение рабочих мест для российских моряков, занятых в Арктике на разведке, добыче и транспортировке углеводородов", – сказал председатель РПСМ Юрий Сухоруков.

"За всеми успехами наших отраслей стоят люди – атомщики, моряки, нефтяники, газовики, строители. Каждый из нас хорошо знает специфику своей отрасли, и настало время эти знания объединить, чтобы вместе защищать права и интересы работников не только на отраслевом, но и на межотраслевом, региональном уровнях", - отметил председатель РПРАЭП Игорь Фомичев.

Начинающееся сегодня сотрудничество трех крупнейших профессиональных союзов, объединяющих в своих рядах более 1,5 млн работников, создает мощную платформу для консолидации профсоюзного движения в деле защиты социально-экономических интересов тружеников Севера, позволит сделать новый шаг к реализации социальной части программы развития Арктической зоны Российской Федерации.