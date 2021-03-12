Эксперт РА: Сбер Управление Активами - №1 на рынке доверительного управления

Москва, 12 марта. Компании бизнеса Сбер Управление Активами второй год подряд заняли первое место по объему активов под управлением среди управляющих компаний, согласно обзору рейтингового агентства "Эксперт РА" по итогам 2020 года на рынке доверительного управления. Объем активов за 2020 год вырос на 20% ― до 1,3 трлн рублей.

В целом, по оценкам "Эксперт РА", рынок доверительного управления и коллективных инвестиций по итогам 2020 года вырос на 13,8% — до 9,2 трлн рублей. Основным драйвером роста рынка стал приток средств розничных и состоятельных частных инвесторов. По прогнозам "Эксперт РА", в 2021 году объем рынка достигнет 10,3 трлн рублей за счет сохранения активности розничных и состоятельных частных инвесторов.

"2020 год стал проверкой на прочность для всего финансового рынка и сегмента доверительного управления в частности. Нам удалось значительно нарастить активы под управлением по всем линиям бизнеса и занять первое место на рынке по итогам года. Такого результата удалось добиться благодаря оперативному реагированию на вызовы рынка и слаженной работе команды. В 2021-м мы ставим перед собой цель предоставить клиентам Сбера максимум возможностей для комфортных и эффективных вложений на фондовом рынке как в массовом сегменте за счет развития инвестиционных решений с использованием возможностей брокерской платформы, так и для состоятельных клиентов за счет развития экспертизы и сервисов доверительного управления", - сказал Евгений Зайцев, генеральный директор Сбер Управление Активами.

Сбер Управление Активами — один из лидеров в розничном сегменте рынка доверительного управления. Компания занимает первое место в рейтинге Московской биржи по числу открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) — 213,4 тыс. ИИС (+66 тыс. в 2020 году), что составляет 60% от общего количества ИИС во всех управляющих компаниях страны (358,4 тыс.). По данным портала Investfunds, Сбер Управление Активами принадлежит самая большая доля в сегменте паевых инвестиционных фондов (биржевых и открытых) — 26,3%, при этом в сегменте биржевых ПИФов (БПИФ) отдельно доля компании составляет 52%.

По итогам 2020 года компания показала лучшую среди 16 управляющих компаний доходность управления средствами Пенсионного фонда России (ПФР).