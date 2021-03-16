На ПМЭФ пригласят молодых лидеров мнений из более 100 стран

Москва, 16 марта. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) (6+) 2-5 июня откроет свои двери для молодых лидеров и предпринимателей нового поколения "Friends for Leadership" (FFL).

Новые реалии посткризисного мироустройства будут обсуждаться молодыми лидерами общественного мнения из более 100 стран, отобранными FFL на основе проведенного конкурса под эгидой ООН (6+) вместе с партнерами в лице Фонда Росконгресс, Информационного центра ООН в Москве, Офиса ООН-75, ТВ-БРИКС и Центра международного продвижения.

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина на базе ПМЭФ и других крупнейших российских деловых форумов действует молодежная платформа. Привлечение молодых лидеров, молодых предпринимателей, ученых, волонтеров к обсуждению важнейших тем российской и международной повестки обеспечивает преемственность в решении глобальных задач, позволяет обменяться мнениями с новым поколением, увидеть свежий взгляд на общечеловеческие проблемы и обсудить инновационные способы их решения", - сказал советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Участники молодежной международной программы ПМЭФ продолжат работу по продвижению многосторонних экономических и гуманитарных проектов, развиваемую на площадках Фонда Росконгресс с 2018 года. Многие проекты будут способствовать привлечению в Россию и другие страны новых востребованных идей и технологий. Кроме того, в рамках подготовки к Форуму планируется также проведение серии мероприятий с иностранными партнерами на зарубежных площадках за счет ресурсов и возможностей FFL, а также Фонда Росконгресс и Россотрудничества, которое выступает партнером по участию FFL в ПМЭФ в рамках программы "Новое поколение".

"ПМЭФ по традиции будет местом притяжения новых проектов и идей, формируя тренды развития для нового времени. Например, многие проекты, присоединившиеся к нам в 2020 году, представляют собой уникальные решения по борьбе с пандемией COVID-19 на локальном уровне от мобилизации волонтеров и поддержки местных сообществ, до профессиональных объединений медиков, современного медицинского оборудования и проектов ускоренного посткризисного восстановления", – поделился основатель Friends for Leadership, помощник директора Фонда Росконгресс по молодежной политике Роман Чуков.

Проект сообщества лидеров и предпринимателей "Friends for Leadership" из более 60 стран был запущен в 2018 году совместными усилиями Фонда содействия международному продвижению национальных инициатив "Центр международного продвижения" (Ruspromo) и Фонда Росконгресс на площадке ПМЭФ. Сейчас он объединяет проектные команды более 100 стран, работающих над масштабированием своих решений в 22 проектных группах, включая 17 Целей ООН в области устойчивого развития до 2030 года.

Больше информации об участниках и мероприятиях ПМЭФ-2021 – на официальном сайте, социальных сетях Форума и в Телеграм-канале Фонда Росконгресс https://t.me/roscongress.