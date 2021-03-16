Диджей Imanbek дал Радио ENERGY первое интервью после получения Grammy

Москва, 16 марта. Гостем ведущих "Шоу с Чёрным Перцем" (12+) на Радио ENERGY (12+) стал Imanbek, получивший самую престижную музыкальную премию мира.

– После церемонии, когда отмечал победу, впервые попробовал устрицы. Шаурма лучше! – признался в прямом эфире ведущим и слушателям Радио ENERGY обладатель премии Grammy 20-летний железнодорожник и диджей-самоучка из города Аксу Павлодарской области Иманбек Зейкенов (Imanbek).

Imanbek победил в номинации "Лучший ремикс" со своей версией композиции Roses американского рэпера Saint Jhn. Радио ENERGY стало первой радиостанцией в мире, которая поставила этот трек в эфир.

– Тогда имя Imanbek нам еще ни о чем не говорило, но трек показался настолько крутым, что мы сразу добавили его в плейлист. И поняли, что очень скоро он прославит своего автора, – рассказал генеральный продюсер Радио ENERGY Денис Сериков. – ENERGY открыло Иманбека для радио! Это уже потом были топ-5 чарта Billboard, более 1,2 млрд стримов на Spotify и попадание в топ-100 самых прослушиваемых треков за всю его историю, тринадцать недель на первом месте в Shazam и топ-20 самых разыскиваемых треков за всю историю существования сервиса. И затем уже коллаборации с именитыми артистами – David Getta, Don Diablo, Marshmello, J Balvin, а Rita Ora лично рассказала в эфире Радио ENERGY, как возникла идея их совместного трека с Иманбеком и чем ее заинтересовал никому тогда не известный диджей из далекого Казахстана. Так что его успех на Grammy – это немножко и наша победа тоже. Во время церемонии мы не спали всю ночь, перезванивались и поздравляли друг друга, как будто выиграли премию сами.

Эксклюзивная прямая трансляция 63-й церемонии вручения премии GRAMMY велась 15 марта в мультимедийном сервисе Okko. Партнером выступило Радио ENERGY.

Праздновать победу Imanbek намерен в Аксу в кругу близких родственников. Но прежде чем вернуться на родину, счастливый обладатель Grammy и его музыкальный продюсер, основатель лейбла Effective Records Кирилл Dzham пришли в студию "Шоу с Чёрным Перцем", чтобы рассказать многомиллионной аудитории Радио ENERGY, как все происходило.

– Мы видели все то же самое, что и зрители. Вместе со всеми узнали о победе, – поделился Imanbek. – Шел эфир, и параллельно с нами, номинантами, разговаривал модератор по другой связи. Так узнали, что в течение десяти минут будут объявлять победителей в нашей номинации.

Imanbek также признался Чёрному Перцу Саймону, Кате Калининой и Даше Аникиной, а заодно и всем слушателям Радио ENERGY, что трек, победивший на Grammy, он написал за два с половиной часа.

– Это было в процессе обучения, я просто тренировался на разных треках. Там же оригинал медленный, и хотелось побыстрее, – добавил лауреат Grammy.

Кстати, у ремикса Roses, и без того очень успешного, есть и латино-американская версия, в подготовке которой принял участие известный колумбийский певец J Balvin. Однако, не все знают, что очень многие артисты намеревались исполнить его вместе с молодым казахским диджеем.

– Иманбек не знает, но и французские артисты, и немецкие, и голландские диджеи хотели сделать свои ремиксы, – отметил продюсер и основатель лейбла Effective Records Кирилл Dzham в прямом эфире Радио ENERGY. – Нам пришлось отказывать, но только во благо, чтобы не наплодить много версий, которые испортили бы всё.

Он также рассказал и о том, как появилась идея сделать коллаборацию с такими именитыми артистами, как David Getta и Rita Ora:

– На самом деле история трехэтапная. Иманбек и Рита Ора уже сделали трек, и летом прошлого года должна была быть еще одна коллаборация. Но из-за того, что не могли подобрать дату, которая подходила артистам, релиз перенесли на осень. А осенью нам написал Дэвид Гетта. До этого мы с ним виделись в Астане и поэтому быстро договорились. Обменялись контактами, подготовили песню, музыку, и тут Дэвид предложил найти вокал. Так и получилась лучшая коллаборация – Rita Ora, Imanbek и David Getta. Когда поняли, что у нас есть трек с Ритой Орой плюс новая коллаборация, решили, что нужно и EP выпускать. Сгорела хата, гори и сарай!

Во время эфира слушателей Радио ENERGY ждало сразу два сюрприза. Во-первых, оказалось, что Imanbek отлично играет на гитаре – частушки для Селены Гомес (с ней диджей мечтает сделать очередной ремикс), приправленные рэпом от Чёрного Перца Саймона, вызвали шквал эмоций не только у радиослушателей, но и у всех, кто смотрел прямую трансляцию в Instagram @energyrussia.

Также Imanbek и Кирилл Dzham презентовали на Радио ENERGY новый сингл под названием "Dancing on dangerous", который записали специально к весенне-летнему сезону. В его подготовке приняли участие лауреат Grammy Award 2004 года, ямайский исполнитель Sean Paul и латиноамериканская певица Sofia Reyes. Релиз намечен на 9 апреля. Однако слушатели Радио ENERGY услышали композицию первыми – за 25 дней до официальной премьеры. И кто знает, возможно, одна из популярнейших радиостанций в России вновь принесет удачу музыкантам.

Полную версию эксклюзивного, первого после церемонии вручения Grammy, интервью Иманбека Зейкенова (а на самом деле это первое большое интервью в его жизни, и не по видеосвязи) смотрите на YouTube-канале Радио ENERGY – youtube.com/user/energyrussia.

Подробности также во всех официальных аккаунтах радиостанции.