Текслер: реализация нацпроекта "Цифровая экономика" - в приоритете региона

ТАСС, 17 марта. Реализация национального проекта "Цифровая экономика" находится в приоритете Челябинской области. Об этом сказал во вторник губернатор Алексей Текслер по итогам подписания соглашения о сотрудничестве в сфере развития информационно-коммуникационных технологий между Челябинской областью и АО "ЭР-Телеком Холдинг".

"Наш регион связывает многолетнее сотрудничество с "ЭР-Телеком". Накоплен опыт взаимодействия, и я надеюсь на расширение сотрудничества. В приоритете у нас реализация национального проекта "Цифровая экономика". Мы в ускоренном темпе занимаемся цифровыми технологиями, внедряем их в нашу жизнь. Речь идет об образовании, здравоохранении, ЖКХ, транспорте и многих других отраслях информационной инфраструктуры, составляющей фундамент всей цифровой трансформации", – подчеркнул Алексей Текслер. Он добавил, что в рамках нацпроекта более тысячи социально значимых объектов в малых населенных пунктах получат доступ в интернет.

В управлении пресс-службы и информации правительства Челябинской области отметили, что соглашение предусматривает реализацию ряда проектов, направленных на цифровизацию социальной сферы, образования, сельского хозяйства и экологии, а также на повышение доступности услуг связи для всех жителей региона.

"С учетом задач, которые ставит руководство региона по созданию более благоприятных условий жизни и работы людей, мы хотели бы вносить свой вклад, инвестировать и наши финансовые ресурсы, и наш интеллект в дальнейшее развитие Челябинской области. Мы работаем [на Южном Урале] 15 лет, но это наше первое соглашение. Я очень надеюсь, что оно даст новый импульс развитию нашего бизнеса в регионе", – приводят в управлении слова президента АО "ЭР-Телеком Холдинг" Андрея Кузяева.

Цифровое равенство, "умный город" и экомониторинг

По словам главы региона, с одной из ведущих в стране телекоммуникационных компаний регион намерен продолжать реализацию профильных проектов по устранению цифрового неравенства и развитию цифровых компетенций. Речь идет о подключении социально значимых объектов, малых населенных пунктов. "Очень важно, чтобы интернет <…> дошел до конкретного домохозяйства, до конкретного жителя. Важно, чтобы регион развивался в современных, технологических, цифровых, инновационных, интеллектуальных сферах. Мы видим компанию "ЭР-Телеком" как нашего партнера, который мог бы дать такие возможности", – обозначил Текслер.

В ходе встречи речь шла и о проекте "Умный город", где используются функции видеонаблюдения и видеоаналитики для создания комфортной и безопасной городской среды. "Обсуждалось оборудование дворов комплексной системой видеомониторинга общественных пространств, в том числе с использованием IP-домофонии. В частности, в областном центре реализуется проект "Цифровой домофон", уже установлено 600 домофонных объектов. Пилотный проект показал свою эффективность по профилактике и раскрываемости правонарушений. На 60 остановочных комплексах города "ЭР-Телеком" обеспечил широкополосный доступ в сеть интернет и установлены комплексы систем интеллектуального мониторинга и оповещения", - сказано в сообщении.

В управлении отметили, что глава региона и президент компании договорились о том, что коммуникационный холдинг представит свои предложения по интеграции в уже существующую систему регионального центра мониторинга атмосферного воздуха. Также регион планирует сотрудничество с "ЭР-Телекомом" в цифровизации сельского хозяйства.

Глобальный приоритет

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев ранее в ходе обсуждения ключевых направлений подготовки региональных стратегий цифровой трансформации указал на необходимость в решении общих для всех регионов задач учитывать уникальные особенности каждого субъекта. По его словам, к примеру, для высокоурбанизированных агломераций актуально развитие систем обеспечения мобильности населения, в том числе, управление дорожным движением в реальном режиме времени, разработка биометрической оплаты проезда и другие сервисы. Для субъектов с развитой промышленностью приоритетным станет внедрение системы экологического мониторинга или контроля качества воздуха.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов проработать конкретную программу по цифровизации на ближайшие два года для ликвидации цифрового неравенства. Сенатор подчеркнула, что совместными усилиями удалось добиться увеличения на 7 млрд рублей финансирования ликвидации цифрового неравенства, но несмотря на это такие проблемы остаются. "Тема действительно очень важная, она должна у нас быть на постоянном контроле", - заключила председатель СФ.

Как сказал на минувшей неделе на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности президент России Владимир Путин, в приоритете должны быть проекты, которые помогут достичь национальных целей развития. "А это в первую очередь обеспечение здоровья и благополучия людей, рост их реальных доходов, формирование комфортной и безопасной среды для жизни, развитие современных, удобных цифровых сервисов", - пояснил глава государства, заметив, что эти приоритеты созвучны глобальной повестке.