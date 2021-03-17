Выручка почти половины свердловских компаний-участников бизнес-акселератора выросла до 30%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Второй поток производственного акселератора "Прорыв" (18+), на который приехали бизнес-трекеры из 18 городов страны, завершился в Екатеринбурге. За период обучения у почти половины участников проекта выручка выросла на 10-30%, сообщили в Корпорации развития Среднего Урала.

"Всего в акселераторе «Прорыв» приняли участие 79 производственных предприятий. 54 из Екатеринбурга и 25 из других городов Свердловской области. Онлайн-формат курса позволил привлечь ведущих бизнес-трекеров из 18 городов России. По итогам шести недель интенсивного обучения у почти половины участников рост выручки составил от 10% до 30%. А у трети из них рентабельность бизнеса выросла более чем на 10%", - говорится в сообщении.

Среди участников акселератора были производители медицинской и сельскохозяйственной техники, представители пищевой, швейной промышленности, деревопереработки, машиностроения и приборостроения. "Главной особенностью программы была ориентация на оперативное внедрение современных инструментов работы. Учебные блоки охватывали все стадии – от производства до выстраивания продаж", - приводятся слова директора Екатеринбургского центра развития предпринимательства Дмитрия Постникова.

Следующий бизнес-акселератор "Прорыв" состоится 1 сентября 2021 года.

О "Прорыве"

Свердловский бизнес-акселератор "Прорыв" стал первым производственным бизнес–акселератором в России. В ноябре 2020 года он вошел в ТОП-20 лучших проектов и новых идей для бизнеса федерального конкурса АСИ, заняв 18-е место в рейтинге народного голосования среди 1635 идей. Учебная программа акселератора была разработана Екатеринбургским центром развития предпринимательства при поддержке Свердловского областного Фонда поддержки предпринимательства по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".