В Челябинской области снизилось число безработных

ТАСС, 17 марта. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера принят комплекс мер по восстановлению численности занятого населения в 2021 году до уровня 2019 года, сообщили в среду в управлении пресс-службы и информации регионального правительства.

"Комплекс мер включает в себя трудоустройство безработных, обучение, организацию занятости жителей региона через заключение социальных контрактов, проведение "Недель вакансий" и ярмарок вакансий, стимулирование работодателей к трудоустройству безработных, оказание поддержки безработным в открытии своего дела, в том числе самозанятости", - сказано в сообщении.

В управлении со ссылкой на начальника главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислава Смирнова уточнили, что с начала октября 2020 года в Челябинской области наблюдается активное снижение безработицы. Показатель трудоустройства в 4-м квартале 2020 года вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. За 2020 год трудоустроено 47 595 человек.

"Дополнительным фактором, повлиявшим на снижение безработицы и восстановление занятости в конце 2020 года, стало активное развитие самозанятости", – приводятся в сообщении его слова. "В связи с сохранением экономической активности работодателей растет банк вакансий – на начало марта заявлено 29,5 тысяч вакансий, это на 25% выше показателя начала марта 2020 года", - сказал Смирнов.

По данным Минтруда РФ, число официально зарегистрированных безработных в России составляет 2,1 млн человек. Более 33% от общего числа безработных приходится на молодежь в возрасте до 29 лет, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Он добавил, что у молодежи сейчас запрос на фриланс, дистанционный формат и свободный график. "Это в принципе соответствует тем тенденциям рынка труда, которые сейчас есть. Но креативные индустрии развиваются сегодня не такими высокими темпами, как этого хочет молодежь", - отметил министр.

Ранее на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности президент РФ Владимир Путин отметил, что своевременно принятые меры позволили РФ преодолеть спад в экономике и выйти на ее восстановление.

"Благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки отраслей и бизнеса нам в целом удалось преодолеть спад в экономике и выйти на ее восстановление", - отметил глава государства, добавив, что это видно по постепенному снижению уровня безработицы и динамике внутреннего спроса. Президент также сообщил, что правительство РФ завершает работу над программой дополнительного финансирования региональной инфраструктуры, данный вопрос планируется обсудить в апреле.

"Сейчас правительство завершает работу над программой дополнительного финансирования региональной инфраструктуры. Эту тему предлагаю обсудить на отдельном совещании в апреле", - сказал глава государства. Он отметил, что ожидает "окончательного доклада о механизме работы и объеме такой программы".