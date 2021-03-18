На строительство спортобъектов в Сургутском районе с 2016 года потратили 625 млн рублей

СУРГУТ, 18 марта. /ТАСС/. Более 625 млн рублей было выделено из бюджета Сургутского района на строительство спортивных объектов за последние 4 года, сообщил журналистам в четверг глава администрации района Андрей Трубецкой.

"За последние четыре года из бюджета Сургутского района было потрачено на строительство специализированных объектов 625,5 млн рублей. На начало 2021 года уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями достиг 51%", — пояснил Трубецкой.

Он уточнил, что за это время на территории района появились семь больших уличных площадок с тренажерным комплексом и игровым полем, восемь крытых хоккейных кортов и восемь больших универсальных спортивных залов, а также еще более 10 менее крупных объектов. В ближайшие два года в районе построят два ледовых катка со спортивной площадкой в Сытомино и Угуте, а также спортивный комплекс с универсальным игровым залом.

"Считаю, только таким образом – развивая базу для занятия спортом, создавая условия и прививая вкус к здоровому образу жизни, мы можем правильно воспитать нашу молодежь", — резюмировал Трубецкой.

Сургутский район считается самым крупным районом в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения — Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово, и девять сельских поселений — Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.