Масштабное обновление областного центра образования завершено на Колыме по нацпроекту

ТАСС, 18 марта. Магаданский областной центр образования №1 благодаря участию в национальном проекте "Образование" получил новое современное оборудование и отремонтировал помещения. На эти цели учреждению было выделено 14,6 млн рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе регионального парламента.

"Для реализации национального проекта из федерального бюджета центр получил 7,8 млн рублей на новое оборудование для кабинетов трудового обучения и коррекционно-развивающей среды, из областной казны - еще 6,8 млн рублей на ремонт помещений. <...> Удалось также сделать современной и комфортной библиотеку: теперь у детей есть возможность с комфортом читать, отдыхать и развиваться", - рассказали в пресс-службе областной думы.

По информации пресс-службы, первый заместитель председателя Магаданской областной думы Андрей Зыков посетил учреждение для оценки полученного после обновления результата и остался доволен увиденным. Одним из главных новшеств стал кабинет информатики, в котором теперь можно осваивать новую технику, в том числе 3D-принтер. Ранее у детей такой возможности не было. В классе домоводства разместили все необходимое, чтобы научиться элементарным бытовым вещам: пользоваться чайником, электроплитой, стиральной машиной и другими приборами. Это очень полезно для детей с ограничениями здоровья, так как у них обычные для большинства людей задачи часто вызывают сложности.

На этом процесс модернизации центра не закачивается. Теперь руководство учреждения намерено получить по нацпроекту дополнительные средства на приобретение оборудования и обновление кабинетов, где требуется информатизация. Уже готов и согласован с Минпросвещения РФ инфраструктурный лист. Также на базе уже имеющегося детского сада центра планируется открыть группу ранней помощи для детей от 3 месяцев до 1,5 лет. В группе ранней помощи уже сделан ремонт, приобретено необходимое оборудование. Набор детей начнется летом, если позволит эпидемиологическая ситуация в регионе.

Магаданский областной центр образования № 1 расположен в городе Магадане. На сегодняшний день в учреждении обучаются 343 воспитанника - на 12 человек больше, чем в предыдущем учебном году. Из них 243 ребенка посещают школу, 69 - дошкольное подразделение центра, 32 - учебно-производственные мастерские. В планах руководства учреждения развитие комплекса реабилитационных услуг: поиск учителей адаптивной физкультуры, детских массажистов, приобретение специальных тренажеров, дальнейшее развитие иппотерапии.