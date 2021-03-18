Дефицит бюджета Сургутского района в 2021 году составит более 671 млн рублей

СУРГУТ, 18 марта. /ТАСС/. Доходы бюджета Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году составят более 13 млрд рублей, расходы вырастут до 13,7 млрд рублей, дефицит бюджета — более 671 млн рублей, сообщил журналистам в четверг глава администрации Сургутского района Андрей Трубецкой.

"Основными источниками собственных доходов бюджета Сургутского района остаются НДФЛ и доходы от распоряжением имущества и земельных участков. Важным источником становятся доходы от специальных налоговых режимов малого и среднего бизнеса", — пояснил Трубецкой.

Большую часть средств планируется направить на зарплаты педагогам, обновление школ и детских садов, модернизацию объектов ЖКХ, создание комфортной городской среды, ремонт дорог, а также финансирование различных направлений по развитию поселений.

В августе 2020 года власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры признали Сургутский район лучшим по итогам 2019 года по эффективности работы местной власти (https://tass.ru/novosti-partnerov/9147757).