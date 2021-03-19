Триколор получил права на показ лучших телесериалов американской студии ViacomCBS

ТАСС, 19 марта. Триколор заключил сделку с ViacomCBS Global Distribution Group, дистрибьютором премиального контента по всему миру, в портфель которого входят такие бренды, как Paramount Pictures и ShowTime.

Согласно условиям сделки Триколор получит права на трансляцию контента ViacomCBS не только на собственных каналах Ultra HD на UHD-канах (0+), доступных через спутниковое телевидение, но и онлайн. Среди популярных сериалов, включённых в соглашение, сериалы "Любовники" (18+), получивший премию "Золотой глобус","Миллиарды" (18+), "Расправа" (18+) и "Уловка 22"(18+).

Оператор недавно заявил, что развитие киносериальных проектов в 2021 году входит в приоритетную сферу интересов. Согласно отчету компании по итогам прошлого года доля смотрения собственных киноканалов Триколора в интернете достигла 30%.

"Мы видим высокую отдачу от качественных проектов в этом формате, поэтому мы рады, что достигли такого соглашения с ViacomCBS Global Distribution Group", - прокомментировал заместитель генерального директора по контентной политике "Триколора" Николай Орлов.

"Мы очень рады работать с Триколором, чтобы донести наш контент мирового класса до зрителей по всей России. Огромный охват Триколора означает, что мы можем удовлетворить спрос на глобальные развлекательные продукты на этом рынке", - сказал Мэтью Даунер, старший вице-президент ViacomCBS Global Distribution Group.

"Правообладатели воспринимают телеком-операторов как важных партнеров, которые могут доставить контент любым удобным для пользователя способом. Поэтому предоставляют права не только для телевещания (включая 4К), но и интернет-платформ. Для Триколора возможность предлагать клиенту качественный контент в любое время с возможностью управления просмотром — важный козырь в конкурентной борьбе", — отметил директор департамента ТВ и контента J'son & Partners Consulting Дмитрий Колесов.

ViacomCBS Global Distribution Group является дистрибьютором премиального контента на нескольких медиаплатформах по всему мировому рынку. Портфель компании состоит из самых известных мировых брендов, включая художественные фильмы и телевизионные программы Paramount Pictures, Paramount Television Studios, Paramount Players, Paramount Animation, CBS Studios, CBS Media Ventures, CBS News, SHOWTIME Networks и Viacom brands.