Начались съемки новогоднего музыкального фильма "Хроники Деда Мороза. Тайна подарков"

ТАСС, 18 марта. Начались съемки новогоднего музыкального фильма для всей семьи "Хроники Деда Мороза. Тайна подарков". Фильм – проект в рамках Национальной премии детского патриотического творчества. Наравне с известными взрослыми артистами в фильме снимаются талантливые дети.

"Этот фильм – потрясающая возможность для творческой реализации талантливых детей. В съемках принимают участие дети актеры, танцоры, музыканты, артисты оригинального жанра, художники, - рассказывает автор идеи, генеральный продюсер фильма и Национальной премии детского патриотического творчества Михаил Соколов. - Причем творчество детей действительно очень высокого уровня и профессионально, ребята – лауреаты премии, участники многих масштабных проектов. Кроме того, совместно с генеральным партнером фильма ТМ "Лео" мы предусмотрели возможность любому желающему продемонстрировать свое творчество в фильме и объявили о старте Всероссийского конкурса детских иллюстраций для волшебной книги Деда Мороза "В сказку с Лео". При всем многообразии творчества оно представлено в фильме абсолютно органично, дополняя увлекательные приключения героев. Это добрый новогодний музыкальный фильм-сказка, который, надеюсь, соберет за просмотром к следующему Новому году многие семьи".

По сюжету одна из главных героинь картины - непоседливая правнучка Деда Мороза Снежина, она совсем не похожа на свою маму Снегурочку. Она озорная, нетерпеливая, очень любопытная и считает дело своей семьи в Интернет-эпоху устаревшим. Нарушив из любопытства правила морозного терема, она случайно ломает механизм волшебной книги хроник Деда Мороза. В книгу заносятся все, кто получит подарки, наделяющие их владельца особыми качествами. Теперь их будущее под угрозой. Снежине предстоит открыть тайну подарков прадедушки, найти свое предназначение и исправить случившееся. А помогут ей в этом юный Механик и хранители тайны подарков – знаменитые артисты.

"Мы снимаем добрый семейный музыкальный фильм. Я вырос на таких фильмах. И, на мой взгляд, сейчас их не хватает. Наш фильм вобрал в себя и классическое наследие советского кино для детей: его доброту, искренность, подход к качеству музыкального материала и, в то же время, современность, понятную детям, - отмечает режиссер картины Алексей Есипов. - Изображение фильма передает атмосферу тепла и уюта семейного просмотра. Картина яркая, сочная. Костюмы и локации придают истории сказочную красоту".

В главных ролях: актер театра и кино Сергей Сидоренко (Дед Мороз), юные вокалисты, артисты мюзиклов, лауреаты конкурсов Арина Соколова (Снежина) и Арсений Слесарев (Механик). Специально для фильма композитор Екатерина Рогова создает песни и музыкальные композиции. "Этот фильм дарит детям добро, веру в чудеса, в дружбу, а взрослым – возвращение в детство. Музыка всегда затрагивает чувства. В этой картине она помогает перенестись в сказку, восхититься красотой зимы, переживать и радоваться вместе с героями. Думаю, что по итогам работы над фильмом мы обязательно выпустим альбом его песен", - отмечает Екатерина.

Команда фильма:

Авторы идеи: М. Соколов, Е. Коренкова

Генеральный продюсер: М. Соколов

Автор сценария: Е. Коренкова

Режиссер: А. Есипов

Помощники режиссера: А. Сидоренко, А. Жуков

Муз. руководитель, композитор: Е. Рогова

Оператор-постановщик: А. Есипов

В главных ролях: С. Сидоренко, А. Соколова, А. Слесарев

Официальный сайт фильма: https://www.хроникидедамороза.рф