Клиентам "Ингосстрах" предложили программу страхования по принципу "конструктора"

Москва, 19 марта. В стремлении защитить свое имущество и избавить себя от непредвиденных финансовых вложений все больше россиян обращаются к страхованию. На сегодняшний день один из самых популярных страховых продуктов на рынке – каско. Этот полис позволяет защитить транспортное средство от угона и полностью компенсировать ущерб в случае ДТП за счет страховой компании. Сам по себе полис каско с полным покрытием – довольно дорогостоящая опция, однако максимальное покрытие необходимо далеко не каждому автовладельцу. В "Ингосстрахе" клиентам доступен продукт "Экспресс КАСКО", построенный по принципу "конструктора". Водитель сам выбирает параметры и перечень рисков, наиболее актуальных для его автомобиля и типа эксплуатации.

В частности, в рамках "Экспресс КАСКО" клиент может выбрать как один из возможных рисков, так и практически любое сочетание или максимальное наполнение. Для ряда автомобилей доступно заключение договора без осмотра. Уникальность программы заключается еще и в том, что при ее оформлении не применяется поправочный коэффициент за стаж и возраст лиц, допущенных к управлению. Кроме того, в рамках "Экспресс КАСКО" клиенты могут воспользоваться дополнительными сервисными опциями – страхование личных вещей в автомобиле и "Гарантия мобильности". Последняя опция предоставляет клиенту возможность уехать с места ДТП на такси бесплатно, а в период ремонта автомобиля воспользоваться услугами такси или каршеринга за счет страховой компании.

По данным "Ингосстраха", чаще всего по "Экспресс КАСКО" страхуются автомобили марок Kia, Hyundai, Toyota, Lada и Volkswagen, что максимально приближено к портфелю стандартного каско. Наибольшую долю страхуемых по экспресс-программе транспортных средств составляют автомобили с лимитом ответственности по договору от 500 тыс. до 1 млн рублей (41%), далее идут автомобили с лимитом от 1 млн до 1,5 млн рублей (21%) и автомобили до 500 тыс. рублей – 19%. Что касается возраста страхуемых автомобилей, наибольшей популярностью продукт "Экспресс КАСКО" пользуется у владельцев 3-7-летних автомобилей (31%), 27% водителей страхуют по этой программе машины старше 7 лет и 20% - автомобили до 1 года.

"Экспресс КАСКО" пользуется большим спросом у водителей в различных регионах страны. В топ-5 городов и регионов, жители которых чаще всего приобретали этот продукт, вошли Санкт-Петербург, Москва, Республика Башкортостан, Пермь и Кемерово. По выплатам в рамках данной программы в прошлом году наиболее часто обращались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Среди самых частых рисков, по которым происходят выплаты – ДТП как по вине страхователя, так и по вине третьих лиц, а также риск "Повреждение отскочившим или упавшим предметом".

"Мы непрерывно следим за тенденциями и интересами наших клиентов, адаптируясь под новые запросы времени. Так, проанализировав портфель каско "Ингосстраха" мы зафиксировали рост спроса на продукты-конструкторы и оперативно отреагировали, предложив уникальное решение, которое нравится многим пользователям. В 2021 мы ожидаем роста продаж "Экспресс КАСКО", а также увеличения его доли в нашем портфеле услуг автострахования, так как это простой, но один из самых эффективных инструментов защиты собственного имущества", - отметил руководитель дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталий Княгиничев.