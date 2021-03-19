На Forbes.Congress обсудили благотворительность в период пандемии COVID-19

ТАСС, 19 марта. Второго марта 2021 года состоялся Форум благотворителей и меценатов России (16+), организованный Forbes Congress.

Обрушившаяся на Россию в марте 2020 года пандемия коронавируса оказала и продолжает оказывать влияние на развитие сектора НКО. Как сработала инфраструктура благотворительности в период пандемии, в чем проявились ее сильные и слабые стороны, что нужно совершенствовать, какие произошли изменение в подходе к управлению НКО, – это были ключевые темы форума.

О том, какое значение сегодня приобретают горизонтальные коммуникации среди фондов, какой тип партнерства НКО приносит большие результаты, в своем выступлении рассказала Ксения Франк, председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Также она отметила необходимость развития местных сообществ и их важность для НКО, связь волонтёрского "порыва помочь" и грамотной поддержки этого порыва профессиональными благотворительными организациями.

"Мы никогда не сомневались в ценности НКО, но во время пандемии её увидели все: НКО максимально приближены к человеку, а создание коалиций и альянсов внутри некоммерческого сектора — это взаимные инвестиции друг в друга: средств, технологий, знаний, — чтобы добиться больших результатов", - сказала Франк.

Сессии форума:

Выдержала ли инфраструктура благотворительности испытание пандемией?

Как зовут благотворительность, или "нейминг" для "донатов"

Корпоративная благотворительность

НКО в мегаполисе: позиционирование в пространстве местных сообществ и властных институтов

Инновации, новые цифровые проекты и инициативы в благотворительности

Личные истории самообразования в благотворительности

Наступило ли время смены парадигмы в связке "Донор – НКО"

Управление благотворительным фондом в кризис

Ландшафт российской благотворительности в зеркале рейтингов

Образы благотворительности в современном искусстве

Среди спикеров:

Эльвира Алейниченко, руководитель, Центр управления социальных инноваций GrantRafting

Александра Александрова, первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Митя Алешковский, председатель совета, БФ "Нужна помощь"

Елена Альшанская, директор, БФ "Волонтеры в помощь детям-сиротам"

Лев Амбиндер, президент, "Русфонд"

Александра Бабкина, директор социальных проектов, Mail.Ru Group

Дарья Байбакова, директор московского филиала, "Ночлежка"

Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Наталья Каминарская, директор, "Благосфера"

Елена Кохановская, директор по внешним коммуникациям и связям с общественностью, группа МТС

Оксана Косаченко, президент, БФ "Система"

Никита Кукушкин, актер театра, "Гоголь-центр"

Юлия Мазанова, заместитель генерального директора по устойчивому развитию и коммуникациям, "Металлоинвест"

Марина Михайлова, директор, Архангельский центр социальных технологий "Гарант"

Мария Морозова, генеральный директор, БФ Елены и Геннадия Тимченко

Фатима Мухомеджан, директор, БФ "Искусство, наука и спорт"

Оксана Орачева, генеральный директор, БФ Владимира Потанина

Наталья Полякова, исполнительный директор, БФ "Абсолют-Помощь"

Наталья Поппель, начальник управления по КСО и бренду, "Северсталь"

Анастасия Приказчикова, генеральный директор, БФ "Подарок ангелу"

Ирина Прохорова, соучредитель, БФ Михаила Прохорова

Глеб Прозоров, исполнительный директор, Forbes

Оксана Разумова, председатель правления, фонд "Друзья"

Игорь Соболев, советник генерального директора, "Фонд президентских грантов"

Анна Сошинская, руководитель отдела КСО, Amway

Игорь Сухотин, директор департамента социальной политики, "Норникель"

Ирина Талашова, управляющий по взаимодействию с общественными организациями и благотворительным программам, аффилированные компании ФМИ в России

Елена Тополева, директор, АСИ

Ксения Франк, председатель наблюдательного совета, БФ Елены и Геннадия Тимченко

Елена Чернышкова, директор, Центр исследования филантропии и социальных программ бизнеса УрФУ

Мария Черток, директор, благотворительный фонд развития филантропии "КАФ"

Видеозаписи всех сессий форума можно посмотреть на сайте или в плейлисте на YouTube-канале.

Возрастная категория 16+.