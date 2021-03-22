Компания Kastamonu запустила новую линию по производству ламината

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Завод Kastamonu по выпуску плит МДФ, ХДФ и ламинированных напольных покрытий открылся в Татарстане в 2014 году. За время работы предприятие, расположенное в Елабуге, инвестировало в регион более $771,8 млн, что делает его крупнейшим турецким инвестором республики и вторым среди резидентов ОЭЗ «Алабуга». Компания выпускает ламинат с 31-го по 33-й класс износоустойчивости и различные виды МДФ-плит, включая влагостойкие и огнестойкие. На сегодняшний день мощность производства Kastamonu составляет 1,05 млн куб. м плит МДФ и 45 млн кв. м ламината в год. Ламинированные напольные покрытия поставляются в 27 стран Европы, Азии и Латинской Америки.

«Несмотря на охватившую мир пандемию и сложную экономическую ситуацию, мы решили инвестировать в расширение производства. В рекордно короткие сроки за 4 месяца мы смогли закупить необходимое оборудование, доставить его на завод и запустили производство конечного продукта. Старт третьей производственной линии состоялся в марте 2021 года. Благодаря открытию новой линии совокупный объем выпускаемого предприятием ламината составит 45 млн кв. м в год. Мы сможем существенно расширить географию поставок по России, кроме того, есть планы по включению новых стран в экспортные поставки», – заявил генеральный директор Kastamonu Россия Али Кылыч.На новой линии завода Kastamonu будет выпускаться ламинат самых востребованных классов износоустойчивости – 31-го, 32-го, 33-го и высшего — 34-го, который ранее не входил в продуктовый портфель компании. Таким образом, производство удовлетворит самые широкие запросы рынка как в сфере коммерческой, так и жилой недвижимости, предоставляя материалы для разных типов помещений в соответствии с самыми высокими требованиями к качеству и техническим характеристикам продукции.

Третья производственная линия завода оснащена новейшим оборудованием, включая высокотехнологичные станки немецкой компании HOMAG — мирового лидера комплексных производственных решений для мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Благодаря современному оборудованию и многолетним наработкам Kastamonu в области управления и контроля за качеством, на новой линии будет производиться ламинат, соответствующий всем последним требованиям рынка и запросам конечных потребителей, а также международным и российским техническим и экологическим нормам.

Расширение объемов производства значительно усилит позиции и повысит конкурентоспособность компании на рынке деревообрабатывающей отрасли России. Сейчас предприятие успешно сотрудничает с крупнейшими застройщиками, федеральными и региональными торговыми сетями и дистрибьюторами, а также участвует в реализации различных строительных проектов, в том числе программы реновации в Москве.

Оказавшись в непредсказуемых условиях новой реальности, компания Kastamonu быстро адаптировалась к ситуации на рынке. Благодаря вовремя принятым мерам компания сумела сохранить высокую позицию в отрасли, и теперь наступил этап корректировки стратегии продаж и маркетинговых программ в соответствии с принятой фокусировкой на точечную и глобальную поддержку индустрии.

На протяжении многих лет компания регулярно поддерживает экологические инициативы и участвует в природоохранных мероприятиях, сотрудничает с WWF России и Лесным попечительским советом (FSC).

СПРАВКА

Группа компаний Kastamonu Entegre образована в 1969 году в составе холдинга Hayat. Предприятие специализируется на производстве древесных плит МДФ, ДСП, ламинированных напольных покрытий, дверных накладок и глянцевых панелей. Консолидированный оборот Kastamonu Entegre составляет $1,3 млрд. Годовой объем производства древесных плит составляет 5 млн. куб. м, ламинированных напольных покрытий – 70 млн. кв. м.

Холдинг Hayat, в состав которого входит Kastamonu Entegre, основан в 1937 году и на сегодняшний день состоит из 41 компании в различных направлениях бизнеса. Hayat объединяет такие бренды, как Papia, Familia, Bingo, Molfix и многие другие.

Kastamonu Entegre имеет 18 предприятий в 7 странах: Турции, России, Италии, Румынии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, и США. Компания занимает 7-е место в мире и 4-е в Европе среди крупнейших производителей деревообрабатывающей отрасли.

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Пресс-служба Kastamonu (коммуникационное агентство АГТ)

Александр Климов

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