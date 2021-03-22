Около 2,5 тыс. человек приехали на слет охотников и оленеводов в Сургутском районе

СУРГУТ, 22 марта. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. участников приехали в деревню Русскинская Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на традиционный слет охотников, рыбаков и оленеводов. Это первое массовое мероприятие после наступления пандемии коронавируса, сообщили в понедельник в управлении общественных связей и информационной политики районной администрации.

"В прошлом году слет был отменен. И тем не менее нынешний праздник прошел с соблюдение всех норм Роспотребнадзора. Гостей из других стран и регионов, как это происходит обычно, в этот раз не приглашали, а общее количество участников и зрителей составило около 2500 человек", — пояснили в администрации.

На слете участники соревновались в гонках на оленьих упряжках, участвовали в турнире по национальной борьбе, бегали наперегонки в национальной одежде района. Помимо этого, была организована выставка-ярмарка работ самобытных мастеров, а также выставка "Из истории слета оленеводов, рыбаков и охотников".

"В ближайшем будущем мы планируем создать здесь полноценный туристический комплекс, где будет гостиница, стеклянные чумы и причал, а также объекты благоустройства. Слет уже давно стал визитной карточкой района и Югры в целом", — рассказал глава администрации района Андрей Трубецкой. Ранее он сообщал, что деревня Русскинская вошла в федеральный туристический маршрут "Удивительная Югра", в феврале 2020 года там был запущен пробный заезд маршрута "Северный путь" на собачьих упряжках.

Сургутский район считается самым крупным районом в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения — Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово, и девять сельских поселений — Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.