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Заявки на участие в рейтинге "ТОП-1000 российских менеджеров" принимаются до 30 апреля

Подать заявку можно в 12 основных функциональных направлениях

Москва, 22 марта. Ассоциация менеджеров совместно с ИД "Коммерсантъ" проводит рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" (16+) ежегодно с 2001 года. В ходе реализации проекта оценивается профессиональная репутация российских менеджеров высшего звена. Заявки на участие принимаются до 30 апреля.

Результаты рейтинга по традиции будут опубликованы на страницах газеты "Коммерсантъ"  в сентябре 2021 года. 

Участие в рейтинге - бесплатное. Для этого необходимо заполнить анкету онлайн на сайте проекта. Здесь же можно ознакомиться с методологией проведения рейтинга.

Подать заявку можно в 12 основных функциональных направлениях:

  • Высший руководитель
  • Директор по корпоративной социальной ответственности
  • Директор по корпоративному управлению
  • Директор по логистике и цепям поставок
  • Директор по маркетингу
  • Директор по общественным и корпоративным связям
  • Директор по отношениям с органами власти
  • Директор по персоналу
  • Директор по правовым вопросам
  • ИТ-директор
  • Коммерческий директор
  • Финансовый директор

И в 3 новых функциональных направлениях, которые будут опубликованы в специальном разделе рейтинга:

  • Директор по закупкам
  • Директор по развитию
  • Директор по связям с инвесторами.

ТАСС - генеральный медиапартнер рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров".

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