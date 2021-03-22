Заявки на участие в рейтинге "ТОП-1000 российских менеджеров" принимаются до 30 апреля

Москва, 22 марта. Ассоциация менеджеров совместно с ИД "Коммерсантъ" проводит рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" (16+) ежегодно с 2001 года. В ходе реализации проекта оценивается профессиональная репутация российских менеджеров высшего звена. Заявки на участие принимаются до 30 апреля.



Результаты рейтинга по традиции будут опубликованы на страницах газеты "Коммерсантъ" в сентябре 2021 года.



Участие в рейтинге - бесплатное. Для этого необходимо заполнить анкету онлайн на сайте проекта. Здесь же можно ознакомиться с методологией проведения рейтинга.



Подать заявку можно в 12 основных функциональных направлениях:

Высший руководитель

Директор по корпоративной социальной ответственности

Директор по корпоративному управлению

Директор по логистике и цепям поставок

Директор по маркетингу

Директор по общественным и корпоративным связям

Директор по отношениям с органами власти

Директор по персоналу

Директор по правовым вопросам

ИТ-директор

Коммерческий директор

Финансовый директор

И в 3 новых функциональных направлениях, которые будут опубликованы в специальном разделе рейтинга:

Директор по закупкам

Директор по развитию

Директор по связям с инвесторами.

ТАСС - генеральный медиапартнер рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров".