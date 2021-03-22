Заявки на участие в рейтинге "ТОП-1000 российских менеджеров" принимаются до 30 апреля

Москва, 22 марта. Ассоциация менеджеров совместно с ИД "Коммерсантъ" проводит рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" (16+) ежегодно с 2001 года. В ходе реализации проекта оценивается профессиональная репутация российских менеджеров высшего звена. Заявки на участие принимаются до 30 апреля.
Результаты рейтинга по традиции будут опубликованы на страницах газеты "Коммерсантъ" в сентябре 2021 года.
Участие в рейтинге - бесплатное. Для этого необходимо заполнить анкету онлайн на сайте проекта. Здесь же можно ознакомиться с методологией проведения рейтинга.
Подать заявку можно в 12 основных функциональных направлениях:
- Высший руководитель
- Директор по корпоративной социальной ответственности
- Директор по корпоративному управлению
- Директор по логистике и цепям поставок
- Директор по маркетингу
- Директор по общественным и корпоративным связям
- Директор по отношениям с органами власти
- Директор по персоналу
- Директор по правовым вопросам
- ИТ-директор
- Коммерческий директор
- Финансовый директор
И в 3 новых функциональных направлениях, которые будут опубликованы в специальном разделе рейтинга:
- Директор по закупкам
- Директор по развитию
- Директор по связям с инвесторами.
ТАСС - генеральный медиапартнер рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров".