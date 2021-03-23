Вручение премии AB OVO прошло 23 марта

Москва, 23 марта. Вручение премии AB OVO "За особый вклад в развитие индустрии общественных связей" (12+) прошло 23 марта на ставшем уже традиционном завтраке Российской академии общественных связей (РАОС).

23 марта 2021 года состоялось вручение учрежденной Российской Академией общественных связей премии AB OVO. Премия вручается "За особый вклад в развитие индустрии общественных связей". Церемония была отложена с декабря прошлого года в связи с ограничениями, связанными с пандемией.

Премия РАОС не совсем обычная. Традиционно премия AB OVO вручается в ходе академического завтрака. И главным его блюдом является яйцо, которое символизирует премию. Ведь AB OVO – это латинское выражение, означающее "от яйца" - обращение к началу начал, символу развития жизни, связности и преемственности. Приз представляет собой стеклянную яичницу на черном металлическом основании - блюдо, приготовленное специально для лауреата премии. Изначальность, высокая простота, академизм (и немного самоиронии) - вот метафоры, которые члены РАОС вложили в свою награду деятелем коммуникационной индустрии.

В этом году бренд шефом завтрака выступил член РАОС Игорь Писарский.

Процедура принятия решения не разглашается, но оно выражает общее мнение большинства членов Академии. Первым лауреатом премии в 2018 году стал Сергей Михайлов - генеральный директор ТАСС .

Лауреаты нынешнего года Алла Некрашевич - более 20 лет организующая Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин", и Алексей Ситников - один их отцов-основателей отечественного пиара, доктор психологических наук, доктор экономических наук, профессор.

Деятельность Аллы Некрашевич и Алексея Ситникова, подчеркнул при вручении премии президент РАОС Виталий Расницын, - вне всякого сомнения, оказала большое влияние на становление индустрии общественных связей. Премия AB OVO обрела еще двух достойных лауреатов.