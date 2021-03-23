Магаданская областная дума переходит на очный режим работы

ТАСС, 23 марта. Магаданская областная дума приняла решение о переходе к привычному режиму работы, который ранее был нарушен из-за пандемии коронавируса. В начале апреля заседания профильных комитетов и пленарное заседание пройдут очно с участием депутатов и докладчиков, сообщает во вторник пресс-служба парламента Колымы.

"Областная дума принимает активное участие в вакцинации против коронавирусной инфекции. Прививки делают сотрудники аппарата, парламентарии и их помощники. Благодаря этому мы сможем спокойно проводить наши заседания в привычном формате", - цитирует пресс-служба председателя облдумы Сергея Абрамова. Первые заседания начнутся 8 апреля.

По информации пресс-службы, депутаты и все сотрудники думы продолжат использовать средства индивидуальной защиты. В помещениях будут проводить регулярную дезинфекцию поверхностей и проветривание. Кроме того, все участники законотворческого процесса в Магаданской области следят за уровнем антител в своих организмах.

Магаданская областная дума частично перешла на дистанционный режим работы с весны 2020 года.

По последним данным, за весь период пандемии в регионе было зарегистрировано 8 358 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вылечились 8 120 человека, 99 умерли. Сейчас в Магаданской области активно проводится массовая прививочная кампания. В регионе развернуто 27 прививочных пунктов во всех городских округах. Прививки уже сделали около 15 тыс. колымчан - 13,5% от планового показателя. Магаданская область входит в тройку лидеров среди российских регионов по объемам иммунизации жителей от коронавируса.