Более 1,7 тыс. пожилых свердловчан обучились компьютерной грамотности в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Свидетельства об окончании курсов по компьютерной грамотности получили более 1,7 тыс. пожилых жителей Свердловской области в прошлом году. Одной из целей прохождения таких курсов является защита людей старшего поколения от мошеннических действий в интернете, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона во вторник.

Согласно статистике МВД РФ, в 2020 году в стране число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, возросло на 73,4%: с использованием интернета - на 91,3%, при помощи средств мобильной связи - на 88,3%. Мошенники похитили у граждан 66 млрд рублей, в 60% случаев пострадали люди от 50 до 80 лет.

"В рамках проекта "Старшее поколение" в Свердловской области, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер, в прошлом году более 1 700 человек пожилого возраста прошли курсы компьютерной грамотности", - цитирует пресс-служба председателя свердловского Заксобрания, регионального куратора "Старшее поколение" Людмилу Бабушкину.

В 2021 году для профилактики мошеннических действий в отношении граждан пенсионного и предпенсионного возраста будут организованы занятия по финансовой грамотности. Во второй половине года будет проведена соответствующая олимпиада.

"Очень важно, что совместная работа социальных служб и правоохранительных органов Свердловской области предусматривает издание специальных информационных материалов и публикаций, а также организацию и проведение просветительских онлайн-лекций. К примеру, в течение года сотрудники уголовного розыска главного управления МВД по Свердловской области будут принимать участие в заседаниях Клуба лидеров добровольческого движения "Серебряные волонтеры". Полицейские и работники организаций социального обслуживания расскажут, как отличить сотрудников правоохранительных органов или государственных служб от мошенников, раскроют алгоритм действий пенсионера, который позволит не стать жертвой злоумышленников", - добавила Бабушкина.