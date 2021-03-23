"Святогор" приступил к капитальному ремонту отражательной печи №2

ТАСС, 23 марта. АО "Святогор" (предприятие металлургического комплекса УГМК) приступило к капитальному ремонту отражательной печи №2. Как сообщили во вторник в пресс-службе УГМК, затраты предприятия на ремонт печи и кессонированного газохода составят около 110 млн рублей.

Первоначально плавильный агрегат металлургического цеха, предназначенный для получения медного штейна, был остановлен на охлаждение. Затем начался этап демонтажных работ, уточнили на предприятии.

"В настоящее время мы своими силами ведем демонтажные работы металлоконструкций отражательной печи и кессонированного газохода. Обрушением кладки, внутренней очисткой агрегата от старого кирпича, разборкой массы с дроблением лещади и т.д. занимаются специалисты подрядной организации – ООО "Уралдомнаремонт" из города Первоуральска", - сказал старший мастер плавильного отделения металлургического цеха Вадим Гладких.

Для возведения новых стен и свода печи потребуется порядка 1100 тонн огнеупорного кирпича. При этом по новым технологиям прокладывать температурные швы будут картоном. На предприятии отметили, что при разогреве он выгорает, пустоты смыкаются, компенсируя тепловое расширение огнеупорного кирпича, благодаря чему не происходит деформаций стеновой кладки.

Большая работа будет проведена и с кессонированным газоходом агрегата. Это оборудование необходимо для отвода отходящих газов от отражательной печи.

"Второй не менее важный этап по кладке огнеупорного кирпича будут выполнять специалисты подрядной организации. Срок окончания капитального ремонта запланирован на конец сентября. Только после этого агрегат будет поставлен на сушку, а спустя месяц пущен в работу", - сообщили на предприятии.

О предприятии

ОАО "Святогор" - предприятие металлургического комплекса УГМК. Здесь производят железный концентрат, черновую медь и серную кислоту, основу составляет производство черновой меди - ежегодно предприятие производит около 80 тыс. т черновой меди. В состав предприятия входит Волковский рудник, Северный медно-цинковый рудник, обогатительная фабрика, сернокислотный цех, работающий на отходящих газах металлургического производства.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в России и за рубежом, обеспечивает работу более чем 80 тысяч сотрудников.