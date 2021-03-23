Комиссия Росэнергоатома дала положительную оценку состоянию безопасности Калининской АЭС

ТАСС, 23 марта. Комиссия АО "Концерн Росэнергоатом" дала положительную оценку состоянию безопасности при эксплуатации Калининской АЭС в ходе плановой проверки. В рамках аудита экспертами был рассмотрен комплекс вопросов, связанных с эксплуатацией и состоянием оборудования, зданий и сооружений, противоаварийным управлением, использованием опыта эксплуатации и управлением ресурсом.

"Проверка проводилась в соответствии с утвержденным графиком и обусловлена требованиями эксплуатирующей организации", - пояснил главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев,

По мнению членов комиссии, КлнАЭС является лидером среди атомных станций России по организации эксплуатации противоаварийной мобильной техники, обеспечивающей безопасность энергоблоков в условиях нештатных ситуаций. На всех энергоблоках АЭС установлены независимые источники электроснабжения систем безопасности, передвижные насосные установки высокого давления, мотопомпы с различными характеристиками производительности и напора. На атомной станции регулярно проводятся общестанционные противопожарные и противоаварийные тренировки, в ходе которых оперативный персонал станции вместе с представителями медицинских служб и пожарно-спасательной части отрабатывает действия в условиях гипотетических нештатных ситуаций с приведением в действие передвижной противоаварийной техники, проверяемой на различных параметрах с помощью специальных нагрузочных модулей.

На итоговой встрече аудиторы отметили нацеленность персонала на совместную работу и готовность к диалогу по вопросам безопасности. В числе положительных практик и сильных сторон при эксплуатации КлнАЭС эксперты назвали высокий уровень культуры безопасности, использование цифровой системы фиксации фактов обхода производственных помещений и осмотра оборудования, применение антивандальной защиты теплоизоляции на трубопроводах, расположенных вне территории промплощадки станции.

По результатам проверки будет подготовлен акт и выданы рекомендации по дальнейшему повышению уровня безопасности при эксплуатации энергоблоков Калининской АЭС.