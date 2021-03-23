Онлайн-проект Stay Home with Russian Seasons отмечает первый год работы

Москва, 23 марта. 23 марта 2021 года онлайн-платформе для иностранных и российских поклонников русской культуры Stay Home with Russian Seasons (6+) исполняется один год. На ней представлены балет, кино, театр и музыка: всего состоялось 140 трансляций, набравших 43 миллиона просмотров, больше 160 часов видео и более 50 культурных коллективов и учреждений в качестве партнеров.

"Год назад состоялась первая трансляция Stay Home with Russian Seasons. За такое короткое время онлайн-платформа прошла путь от смелого эксперимента до одного из главных вестников русской культурной жизни за рубежом. Сегодня это крупная медиатека с флагманскими спектаклями, театральными постановками оперы и балета, шоу и концертами, наслаждаться которыми могут зрители из любой страны мира. Поздравляю Stay Home with Russian Seasons! Желаю продолжать активно развиваться и радовать всех любителей русской культуры!", – сказала статс-секретарь заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова.

Значительно выросла аудитория проекта, и теперь за трансляциями следят жители со всего мира: Франции, Бельгии, Великобритании, Италии, Германии, Республики Корея и многих других.

"За этот год была проделана большая работа. Мы тщательно готовили программу для тех, кому интересна русская культура: балет, театр, кино, музыка. Главный плюс для онлайн-платформы, помимо огромного количества качественных онлайн-трансляций, – это рост числа зрителей из разных стран. Полученный интерес зрителей нас очень радует. Благодарим каждого за поддержку!" – Алексей Лебедев, директор "Русских сезонов".

В рамках Stay Home with Russian Seasons был снят масштабный Рождественский концерт в Музее Фаберже, который посмотрели онлайн более полумиллиона зрителей. Был запущен проект Discovering Russia with Russian Seasons – это уникальные экскурсии по главным музеям России, аналогов которых нет в мире, поскольку их проводят и хранители, и гиды. Вдобавок это отличная возможность путешествовать, не выходя из дома, и один из самых амбициозных проектов "Русских сезонов".

В 2020 году проект был высоко оценен экспертами и стал победителем в нескольких премиях: победитель в номинации "Лучшая онлайн-платформа" Всероссийской премии "Культура онлайн" и "Лучший онлайн-концерт во время пандемии" премии "ComNews Awards 2020: цифровые технологии против COVID-19".

""Русские сезоны", как и изначальная задумка Дягилева, призваны доносить искусство русских мастеров всему миру. Вот уже целый год у проекта Stay Home with Russian Seasons количество поклонников растет. Значит, это важно и нужно. А нужно и важно в условиях изоляции опираться на то, что объединяет – искусство. Это дает опоры и жизненные силы абсолютно всем. Поздравляю вас с первой годовщиной этого замечательно проекта. С днем рождения!" – обратился к зрителям Вадим Репин, российский скрипач, художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля.

На праздничной неделе будут проведены два специальных события.

23 марта, во вторник, состоится специальный концерт (6+) Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири им. М. С. Годенко. Великолепный ансамбль профессионально подготовленных танцовщиков уже 60 лет покоряет сердца зрителей всего мира. Узнаваемый "годенковский" стиль – это красавицы и парни, искрометный темп, высокотехничные трюки, интересные сюжеты. В репертуаре коллектива за предыдущие десятилетия появились новые танцы, пополнившие его репертуар и полюбившиеся зрителям – "Сказ о Сибири", "Сибирские женихи", "Сербская сюита", "Енисейская праздничная", хороводы "Перезвоны", "Околица". Красноярский коллектив регулярно выступает на лучших сценах США, Австралии, Японии, Канады, Франции, Монголии, Кореи, Вьетнама, Германии, Польши, Испании, Италии, Латинской Америки, Китая и многих других стран. Начало в 20:00 по московскому времени.

25 марта, в четверг, у зрителей Stay Home with Russian Seasons будет уникальная возможность увидеть живое выступление музыкантов на открытии VIII Транссибирского Арт-Фестиваля (6+) под руководством Вадима Репина в Новосибирске. Начало в 15:00 по московскому времени.

Первый концерт VIII Транссибирского Арт-Фестиваля обещает несколько открытий. В его афише рядом с именами художественного руководителя форума Вадима Репина и неоднократно выступавшего в Новосибирске латвийского дирижера Андриса Поги – дебютантка Фестиваля Александра Конунова. Победительница Международного конкурса имени Иоахима и обладательница третьей премии Международного конкурса имени Чайковского, сегодня она входит в плеяду молодых звезд скрипичного искусства: сотрудничает с Валерием Гергиевым, Джанандреа Нозедой, Теодором Курентзисом, Владимиром Спиваковым, Рено Капюсоном, Денисом Кожухиным, выступает в программе фестивалей в Вербье, Монтре, Экс-ан-Провансе, фестивалях Марты Аргерих в Гамбурге и Академии Санта-Чечилии в Риме.

Вторым открытием вечера станет российская премьера Концерта для двух скрипок с оркестром нашего современника, командора Ордена Британской империи Марка-Энтони Терниджа. Партитура посвящена современному художнику Марку Уоллингеру, ее название – "Идущий в тени" – заимствовано у одной из его видеоработ, героем которой стала тень художника, а темой – исследование аспектов идентичности. Мировую премьеру концерта в 2017 году осуществили Вадим Репин, Дэниэл Хоуп и Стамбульский филармонический оркестр "Борусан" под управлением Саши Гетцеля.

"Рекомендую смотреть фантастические трансляции музыкальных концертов от "Русских сезонов", оставайтесь дома и наслаждайтесь просмотром!" – Пик Кеобандит, основатель и международный директор Inspiring Culture.

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