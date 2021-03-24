Алексей Текслер принял участие в совещании по вопросам нацбезопасности в УрФО

ТАСС, 24 марта. В Челябинской области делается особый акцент на создание равных условий для развития национальных культур различных народов, проживающих в регионе. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер по итогам совещания в Ханты-Мансийске, которое провели во вторник с главами субъектов РФ в Уральском федеральном округе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Челябинская область имеет многонациональный и поликонфессиональный состав населения. На Южном Урале люди дорожат своей национальной самоидентичностью, но при этом привыкли за несколько веков относиться с уважением к чужим обычаям, языку, вере. Мы ведем активную работу для сохранения стабильной обстановки в этой сфере, делаем особый акцент на создание равных условий для развития национальных культур различных народов, проживающих здесь", - приводят в управлении пресс-службы правительства региона слова Текслера.

Губернатор добавил, что в 2020 году на Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Укрепление межнационального мира и согласия" южноуральский город Троицк занял второе место. Также в регионе учреждена специальная премия губернатора для НКО, созданных по национальному принципу. "Особое внимание в регионе уделяется профилактической работе с молодежью", - добавил Текслер.

Общероссийские проблемы

На совещании Патрушев призвал власти регионов УрФО в период выборов в Госдуму не допустить нарушений законодательства и межнациональных конфликтов. По его словам, в этой сфере на Урале "проблем пока еще достаточно и надо принимать соответствующие меры". "Важно в период проведения выборов в Государственную думу и всероссийской переписи населения не допустить нарушений законодательства и проявлений национальной розни", - подчеркнул секретарь Совбеза.

По его словам, в целом для решения проблем надо своевременно выявлять и оперативно реагировать на возникающие конфликтные ситуации. "Использовать в этих целях возможности государственной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. Больше внимания уделять разъяснительной работе среди мигрантов, прежде всего по соблюдению ими российского законодательства и общепринятых правил поведения, поддержке обучения местных религиозных деятелей в отечественных учебных заведениях", - сказал Патрушев.

По словам полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева, число межнациональных конфликтов на Урале в 2020 году уменьшилось, но проблемы остаются. "В 2020 году зафиксировано 12 таких ситуаций против 17 в 2019 году", - сказал Якушев. Подавляющее большинство жителей округа положительно оценивают состояние межнациональных отношений, отметил полпред: по опросам ФСО, от 85,3% респондентов в Курганской области до 72,8% в ХМАО.

Вместе с тем в этноконфессиональной сфере сохраняется ряд рисков и проблем, указал он. "Существенная их часть связана с трудовой миграцией из государств Центральной Азии и Закавказья. Наиболее значительна она в северных регионах, а также в крупных городах. Пандемия привела к сокращению миграционных потоков, но это явление временное", - отметил Якушев.

Профилактические меры в отношении этнических конфликтов необходимо проводить точечно, указал Якушев. По его словам, большую роль здесь играют национальные диаспоры, их формальные и неформальные лидеры.