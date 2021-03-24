Шведский бизнес заинтересован в участии в ПМЭФ-2021

Москва, 24 марта. В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова с послом Швеции в России Маленой Мард. Обсудили сотрудничество России и Швеции в торгово-экономической, природоохранной, культурной сферах, а также взаимодействие в рамках проведения крупнейших международных деловых мероприятий.

Как отметила шведский дипломат, Швеция входит в десятку крупнейших иностранных инвесторов на российском рынке – объем прямых инвестиций по итогам 2019 года составил более 5 млрд долларов, в России же работают более 450 шведских компаний.

По словам Кобякова, восстановление глобальной экономики после пандемии и экономика новой реальности станет главной темой дискуссий в рамках предстоящего Петербургского международного экономического форума (6+) 2-5 июня.

"Петербургский международный экономический форум – это нить возможностей, которой должны пользоваться все глобальные игроки. На предстоящем форуме мы не планируем вводить ограничений по количеству участников – мы ждем представителей официальных лиц, бизнеса, экспертов из зарубежных стран. Чем быстрее мы объединим усилия по восстановлению глобальной экономики, тем скорее мы придём к стабильности в экономике новой реальности", - сказал Кобяков.

На площадке проведения ПМЭФ будут приняты все необходимые меры безопасности – перечень мер и рекомендаций для участников в настоящее время разрабатывается рабочей группой Оргкомитета по реализации противоэпидемиологических мер совместно с ВОЗ. Для тех участников, которые не смогут приехать в Санкт-Петербург, будет предусмотрена возможность участия в Форуме посредством видеоконференцсвязи.

Мард подтвердила интерес шведской стороны к участию в форуме: "Это важный форум, шведская делегация на ПМЭФ всегда была очень представительной, и шведский бизнес очень заинтересован в участии. У нас тесные связи с Россией, а в рамках ПМЭФ сложились крепкие традиции проведения российско-шведского диалога, которые мы хотели бы продолжить". Швеция как страна-экспортер заинтересована в обсуждении повестки устойчивого развития в рамках российских деловых мероприятий.

Отдельное внимание уделили женской повестке. Российская сторона предложила организовать сессию в рамках ПМЭФ, посвященную роли женщин в бизнесе с участием представителей Швеции и других стран.

По словам Мард, Швеция видит большой потенциал для развития сотрудничества в области устойчивого развития в Арктике и усиления научного взаимодействия. Обсуждалось взаимодействие двух стран в Арктическом регионе и совместная работа сторон в рамках российского председательства в Арктическом совете 2021-2023 годах, Международного арктического форума "Арктика – территория диалога" (6+), Невского экологического конгресса (6+).