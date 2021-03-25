Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов объявил Год Талантов

ТАСС, 25 марта. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов объявил, что 2021 год будет в регионе Годом Талантов. Такое заявление он сделал в ходе ежегодного доклада в четверг.

"Объявлю наступивший год на Ямале годом Талантов", - сказал он.

Губернатор отметил, что Ямал один из первых в стране открывает арт-резиденции для творческой молодежи региона. Артюхов также анонсировал в Год Талантов гастроли на Ямал таких известных музыкантов, как Валерий Гергиев и Денис Мацуев. Также в регион с представлениями приедут актеры театров МХАТ, "Табакерка" и других.

"Сделаем особую смену для одаренных детей в Крыму. Отдохнуть смогут 6,5 тыс. школьников, в том числе в таких легендарных местах, как детские лагеря "Артек" и "Орленок", - добавил он.

В прошлом году на Ямале был объявлен Год Дорог. Так, был начат ремонт и реконструкция на 400 км дорог. Более 150 км региональных дорог приведено в нормативное состояние в 2020 году. Кроме того, запад и восток округа соединились благодаря открытию проезда по дороге Салехард-Надым, также открылся мост через реку Пур, который местные жители ждали более 40 лет.