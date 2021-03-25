"Русские сезоны" начинаются в Корее

Москва, 25 марта. В Республике Корея в рамках специального мероприятия выступил Сергей Жилин – джазовый пианист, народный артист Российской Федерации. Вместе со своим "Фонограф-Джаз-Квартетом" он представил специально подготовленную концертную программу (12+). Концерт состоялся в отеле The Westin Josun Seoul в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны" (12+). Выступление было приурочено к году культурного обмена между Россией и Республикой Корея.
В активе Сергея Жилина и его коллектива – множество замечательных концертных программ, завоевавших признание и любовь слушателей, участие в российских и международных фестивалях, съемки в самых рейтинговых телевизионных проектах ("Две звезды", "Достояние Республики", "Голос", "Голос. Дети", "Голос 60+" и др.), а также более 30 релизов на различных носителях, среди которых не только концертные работы, но и студийные записи, где Сергей Жилин реализует себя в различных составах: от сольных импровизаций и фортепианных дуэтов до джэм-сейшнов с коллегами по джазу, блюзовыми и рок-музыкантами.
В 2021 году зрителей в Корее ждут спектакли, балетные постановки и выставки. Среди планируемых мероприятий:
- Гастроли Академического театра балета под руководством Бориса Эйфмана.
- Концерты Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета.
- Фестиваль народного творчества "Special Folk Edition".
- Выступления Академии русского балета имени А. Я. Вагановой.
- Гастроли Государственного академического Мариинского театра.
В проекте также примут участие Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Московский ансамбль современной музыки, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета и другие.
"Особо отмечу проведение международного фестиваля "Русские сезоны", в рамках которого Республику Корея планируют посетить всемирно известные российские художественные коллективы. Уверен, что совместными усилиями, невзирая на вызовы пандемии, нам удастся выполнить главную задачу Года – укрепить дружбу и взаимопонимание между народами наших стран" – заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на церемонии открытия Года взаимных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея, Сеул, 24 марта 2021 года (со ссылкой на mid.ru).
Международный культурный проект "Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах. В 2019 году проект принимала Германия, где в 90 городах состоялось 437 мероприятий с участием 90 учреждений культуры. В 2020 году странами, принимающими "Русские сезоны", стали Франция, Бельгия и Люксембург. Как только ситуация в мире стабилизируется, гастроли продолжатся в 2021 году.