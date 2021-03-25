"Русские сезоны" начинаются в Корее

Москва, 25 марта. В Республике Корея в рамках специального мероприятия выступил Сергей Жилин – джазовый пианист, народный артист Российской Федерации. Вместе со своим "Фонограф-Джаз-Квартетом" он представил специально подготовленную концертную программу (12+). Концерт состоялся в отеле The Westin Josun Seoul в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны" (12+). Выступление было приурочено к году культурного обмена между Россией и Республикой Корея.

В активе Сергея Жилина и его коллектива – множество замечательных концертных программ, завоевавших признание и любовь слушателей, участие в российских и международных фестивалях, съемки в самых рейтинговых телевизионных проектах ("Две звезды", "Достояние Республики", "Голос", "Голос. Дети", "Голос 60+" и др.), а также более 30 релизов на различных носителях, среди которых не только концертные работы, но и студийные записи, где Сергей Жилин реализует себя в различных составах: от сольных импровизаций и фортепианных дуэтов до джэм-сейшнов с коллегами по джазу, блюзовыми и рок-музыкантами.

В 2021 году зрителей в Корее ждут спектакли, балетные постановки и выставки. Среди планируемых мероприятий:

Гастроли Академического театра балета под руководством Бориса Эйфмана.

Концерты Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета.

Фестиваль народного творчества "Special Folk Edition".

Выступления Академии русского балета имени А. Я. Вагановой.

Гастроли Государственного академического Мариинского театра.

В проекте также примут участие Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Московский ансамбль современной музыки, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета и другие.

"Особо отмечу проведение международного фестиваля "Русские сезоны", в рамках которого Республику Корея планируют посетить всемирно известные российские художественные коллективы. Уверен, что совместными усилиями, невзирая на вызовы пандемии, нам удастся выполнить главную задачу Года – укрепить дружбу и взаимопонимание между народами наших стран" – заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на церемонии открытия Года взаимных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея, Сеул, 24 марта 2021 года (со ссылкой на mid.ru).

Международный культурный проект "Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах. В 2019 году проект принимала Германия, где в 90 городах состоялось 437 мероприятий с участием 90 учреждений культуры. В 2020 году странами, принимающими "Русские сезоны", стали Франция, Бельгия и Люксембург. Как только ситуация в мире стабилизируется, гастроли продолжатся в 2021 году.