Российские ученые поддержали идею создания ходячих городов в Арктике

ТАСС, 26 марта. Участники Всероссийской научно-практической конференции "Будущее арктической архитектуры. Комфортное проживание человека в Арктике" (16+), которая прошла 23-24 марта на цифровой платформе Synergy.Online, поддержали концепцию создания ходячих городов на арктических территориях. Автором идеи является Виталий Трошин — почетный архитектор России, доктор философии в области архитектуры, руководитель Центра искусственной среды обитания в экстремальных условиях Московского архитектурного института (МАРХИ), председатель Комиссии по проблемам Арктики, Антарктики и Севера Международной академии архитектуры и Союза архитекторов Санкт-Петербурга.

В ходе конференции Трошин предложил создавать в Арктике передвижные платформы, которые бы служили для местных жителей домами, школами и другими объектами городской инфраструктуры. Его концепция получила название кочевых поселений, или ходячих городов. По задумке архитектора, дома-платформы будут стоять на специальных опорах, которые способны подниматься и опускаться, а также двигаться вперед на подвесных рельсах. Такие конструкции, согласно расчетам Трошина, должны возвышаться над землей на высоте трех-четырех метров и передвигаться по тундре со скоростью четыре километра в час. При этом ходячие здания, построенные из дерева, алюминия и других легких материалов, не будут разрушать почву, как это сейчас делают многочисленные бульдозеры и вездеходы.

"При массе в 120 тонн дом производит на грунт давление всего в 130 грамм на квадратный метр. Это давление сопоставимо с тем давлением, какое на почву оказывает олень. У этой конструкции нет вращательных движений, поэтому она не вскрывает земляной покров и не обнажает мерзлоту", — рассказал Трошин, добавив, что такой инновационный способ проживания в Арктике и освоения ее территорий позволит сохранить уникальную природу региона.

Участники конференции высоко оценили идею почетного архитектора России. Директор МАЭ (Кунсткамера) РАН Андрей Головнев увидел в архитектурных изысканиях Виталия Трошина большие перспективы. "Шагающие города — это то, что должно шагать в Арктике", — заявил он. В свою очередь, заместитель директора Института строительства и ЖКХ ГАСИС НИУ ВШЭ Михаил Гончаров сказал, что передвижные платформы должны соответствовать строительным нормам Арктики. "Это очень интересная идея", — подчеркнул Гончаров.

Отметим, что конференция состоялась в рамках работы научно-образовательного консорциума "Будущее арктической архитектуры в условиях динамики климата", который возник в 2020 году. Участниками консорциума стали семь вузов. Председатель оргкомитета конференции, ректор Университета "Синергия" Артем Васильев приветствовал усилия Консорциума, нацеленные на создание комфортных условий проживания в Арктике.

"Работа в рамках Консорциума направлена на то, чтобы создать такую арктическую архитектуру, при которой местным жителям стало бы комфортно жить. Чтобы Арктика развивалась ровно так же, как любой другой регион Российской Федерации. Поэтому наш Консорциум принимает активное участие в разработке стандартов развития городской среды в Арктике. Именно поэтому мы говорим о том, насколько важно проводить исследования и привлекать международную общественность к тем исследованиям, которые мы проводим в области архитектуры и дизайна будущих арктических территорий", — сказал Васильев.

Возрастная категория 16+.