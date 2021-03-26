"Ингосстрах Жизнь" защищает клиентов во время пандемии COVID-19

Москва, 26 марта. Страховая компания "Ингосстрах Жизнь", дочерняя компания СПАО "Ингосстрах", в апреле 2020 года выпустила на рынок специализированный продукт по защите от коронавирусной инфекции (COVID-19) "СтопКоронавирус". Помимо этого, компания в полной мере продолжает нести ответственность по всем заключенным договорам страхования.

Примером тому является корпоративный договор страхования, в рамках которого компания признала смерть застрахованного лица в ноябре 2020 года в результате коронавирусной инфекции (COVID-19), вызванной инфицированием коронавирусом SARS-CoV-2, страховым случаем с возмещением 1 млн евро.

В течение 2020 года по договорам коллективного страхования было зафиксировано более 20 обращений по событиям, связанным с заболеванием COVID-19. Из которых половина – по причине смерти, оставшиеся 50% – по поводу временной утраты трудоспособности и госпитализации по причине COVID-19. Общая сумма возмещения превысила 96,5 млн рублей.

"Мы всегда выполняем свои обязательства и находим индивидуальное решение для каждого клиента, независимо от того, был ли он застрахован по договору индивидуального или коллективного страхования. Нашим страхователям гарантируется финансовая безопасность и полная страховая защита с учетом их индивидуальных потребностей", – комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах Жизнь" Владимир Черников.

ООО "СК "Ингосстрах - Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава "Ингосстрах" в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.