{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Институт Пушкина учредил Костомаровский форум

Это новый формат обсуждения проблем русского языка во всех сферах общественной жизни

Москва, 26 марта. Институт Пушкина объявил об учреждении Костомаровского форума (16+). Он пройдет 24–28 мая и будет посвящен памяти основателя и первого ректора Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, академика Виталия Григорьевича Костомарова (1930–2020). 

Задача форума – осмысление роли русского языка и его функционирования в новых условиях, созданных информационной революцией и технологическим прорывом последних десятилетий. 

"Мы будем обсуждать новую коммуникативную реальность, в которой оказался русский язык и каждый из нас, строить мосты между всеми, кто работает на его благо и процветание. Мы должны объединить усилия представителей различных сфер, чтобы помогать друг другу, а не изображать героев известной крыловской басни", – сказала ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая.

Форум пройдет в Институте Пушкина и Общественной палате РФ, в его освещении будут задействованы ведущие СМИ страны. Участниками мероприятия станут известные ученые, писатели, педагоги, представители госорганов, IT-индустрии, фондов и ассоциаций. 

Центральным событием форума станет Костомаровская среда 26 мая – в этот день пройдут дискуссии о вкладе ученого в развитие мировой и российской лингвистики, которые будут вести его коллеги, ученики и последователи.

Все мероприятия форума будут транслироваться онлайн.

"Ингосстрах Жизнь" защищает клиентов во время пандемии COVID-19
Компания в апреле 2020 года выпустила специализированный продукт по защите от коронавирусной инфекции
Читать полностью