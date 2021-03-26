Институт Пушкина учредил Костомаровский форум

Москва, 26 марта. Институт Пушкина объявил об учреждении Костомаровского форума (16+). Он пройдет 24–28 мая и будет посвящен памяти основателя и первого ректора Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, академика Виталия Григорьевича Костомарова (1930–2020).

Задача форума – осмысление роли русского языка и его функционирования в новых условиях, созданных информационной революцией и технологическим прорывом последних десятилетий.

"Мы будем обсуждать новую коммуникативную реальность, в которой оказался русский язык и каждый из нас, строить мосты между всеми, кто работает на его благо и процветание. Мы должны объединить усилия представителей различных сфер, чтобы помогать друг другу, а не изображать героев известной крыловской басни", – сказала ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая.

Форум пройдет в Институте Пушкина и Общественной палате РФ, в его освещении будут задействованы ведущие СМИ страны. Участниками мероприятия станут известные ученые, писатели, педагоги, представители госорганов, IT-индустрии, фондов и ассоциаций.

Центральным событием форума станет Костомаровская среда 26 мая – в этот день пройдут дискуссии о вкладе ученого в развитие мировой и российской лингвистики, которые будут вести его коллеги, ученики и последователи.

Все мероприятия форума будут транслироваться онлайн.