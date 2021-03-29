ArtMasters представил новых театральных звезд

Москва, 29 марта. 27 марта Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters (12+) и театр "Школа драматического искусства" при поддержке Департамента культуры города Москвы представили режиссерские работы победителей командных соревнований в специальной программе "Режиссёрские дебюты в ШДИ. В трёх действиях" (12+).

Зрители познакомились с работами финалистов чемпионата ArtMasters: художниками по костюмам, по гриму, по свету, а также приняли участие в дискуссии вместе с ведущими экспертами театрального мира. Финалисты первого чемпионата ArtMasters получили уникальную возможность представить свои лучшие работы, что по мнению многих участников стало настоящим социальным лифтом и большой поддержкой.

Одна из целей чемпионата - привлечь внимание к профессионалам бэкстейджа, которые остаются в тени знаменитых актеров и режиссеров, но без которых невозможно создать ни одну постановку, концерт, фестиваль, фильм, клип или даже компьютерную игру.

Отрывок из спектакля "Летящие" (12+) — попурри по монологам из классических прозаических и драматических произведений. Режиссер — Сергей Аронин.

Команда спектакля, финалисты ArtMasters:

Художник-оформитель — Дарья Колбина,

Художник по костюмам — Ксения Ильина,

Художник по гриму — Наталья Никифорова,

Оператор механик сцены — Максим Шалдяков,

Художник по свету — Юрий Курамшин.



Модератором обсуждения выступил

Игорь Яцко, художественный руководитель режиссерско-актерской лаборатории театра "Школы драматического искусства".

Участниками обсуждения были:

Юрий Квятковский, главный режиссер Росгосцирка,

Марина Брусникина, художественный руководитель театра "Практика"



Отрывок из спектакля "Сказка о рыбаке и рыбке" (6+) — по мотивам произведения А. С. Пушкина. Режиссеры — Анастасия и Алексей Проскуряковы.

Команда спектакля, финалисты ArtMasters:

Художник по костюмам — Полина Аверьянова,

Сценограф — Екатерина Веснина,

Оператор механик сцены — Иван Толстов,

Художник по свету — Александр Собинин.



Модератором обсуждения стала Наталья Дрожникова, начальник Управления театров и концертных организаций Департамента культуры города Москвы.

Высказали свое мнение участники обсуждения:

Павел Нестратов, директор театра "Новый балет",

Елена Тупысева, директор театра "Балет Москва",

Ирина Золина, директор театра "Электротеатр Станиславский".



Отрывок из спектакля "Пир во время чумы" (6+), создан по мотивам произведения А. С. Пушкина. Режиссер — Дмитрий Акимов.

Команда спектакля, финалисты ArtMasters:

Художник-оформитель — Мария Чернова,

Художник по костюмам — Александра Пигольцина,

Сценограф — Лилия Хисматуллина,

Художник по гриму — Валентина Алексеева,

Оператор механик сцены — Максим Шалдяков,

Художник по свету — Тимофей Казбеков.



Модератор обсуждения стал

Григорий Заславский, ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС.

Участники обсуждения выступили:

Владимир Панков, художественный руководитель "Центра драматургии и режиссуры",

Игорь Теплов, режиссер театра имени Пушкина.

Ольга Соколова, директор театра "Школа драматического искусства", заслуженный работник культуры РФ:

"Опыт сотрудничества нашего театра с АrtMasters оцениваю позитивно и перспективно. Вектор развития не только художественной структуры театра, но и постановочной, мне видится очень современным и своевременным. Концепция "Школы драматического искусства" предполагает поиск и эксперимент, а он немыслим без движения и притока новых сил. Знакомство с молодыми специалистами, способными участвовать в конкурсе и дойти до победы, - очень важно для театра, ориентированного на комплексное творческо-производственное развитие! В лице АrtMasters ШДИ обрел надежного профессионального партнёра!".

Борислав Володин, руководитель Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters:

"Мы видим своей миссией не просто создание площадки для соревнования и выявления лучших, а формирование сообщества, пространства для творческого и профессионального взаимодействия молодых людей, которые только начинают делать свои первые шаги в профессии. ArtMasters уникален тем, что собирает в одном месте признанных профессионалов своего дела и молодых специалистов, приглашает представителей государственных и коммерческих компаний из индустрии, чтобы на выходе молодые люди, участвовавшие в чемпионате, могли найти не только единомышленников, наставников, но и реальные рабочие проекты".

В 2021 году чемпионат ArtMasters открывает прием заявок 5 апреля.

Стратегическим партнером чемпионата ArtMasters является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Чемпионат ArtMasters реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, а также Правительства Москвы.

Фото и видео-архив чемпионата ArtMasters доступен по ссылке: https://artmasters.ru/press